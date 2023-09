L’avreste mai detto? Sicuramente era da aspettarsi la risposta di uno scatenato Marco Bezzecchi, ieri dalla gara compromessa ed oggi in grado di “vendicarsi”. Non manca la dedica speciale per Filippo Momesso, giovane pilota del CIV scomparso pochi giorni fa e caro amico di Bezzecchi. Ma forse non ci si aspettava l’errore di Francesco Bagnaia che, una volta 2°, si stende! Ringraziano sia l’alfiere VR46 che Jorge Martin, anzi quest’ultimo deve sudarsela un po’ di più contro un agguerrito Fabio Quartararo. Alla fine è doppietta Ducati, il campione MotoGP 2021 però può sorridere, è di nuovo sul podio per la prima volta dalla gara lunga di Austin! Mentre Martin è a 13 lunghezze da Bagnaia, -44 per il vincitore Bezzecchi. Cronaca e classifiche del GP India.

La scelta di gomme

Dopo i 12 giri della MotoGP Sprint, tocca ai 20 giri (distanza ridotta in corsa) della gara lunga del Gran Premio dell’India. Come scelta di gomme, posteriore morbida per tutti tranne che per Jorge Martin, che opta invece per la media. All’anteriore infine ci sono due eccezioni: Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli hanno preferito la mescola dura, tutti gli altri la media. Chi avrà ragione?

MotoGP, la partenza

Non mancano contatti al via, ma non ci sono incidenti e questa è già una bella notizia. Anche se le due KTM e tre piloti Aprilia rischiano parecchio… Di nuovo è una super partenza di Martin, stavolta però Bagnaia e Bezzecchi sono subito dietro e pronti all’attacco, cosa che avviene in brevissimo tempo. Marc Marquez di nuovo sta tentando l’impresa: la sua Honda balla tantissimo, rischia molto in frenata, ma rimane dietro alle Ducati, con Quartararo e Mir (sceso di qualche posizione per un piccolo errore iniziale) subito alle sue spalle. Appare però presto chiaro come Marco Bezzecchi voglia rimediare al massimo a quanto successo ieri: in poco tempo è in testa e tenta l’allungo in primis sull’iridato MotoGP in carica. Non manca un grosso rischio quando Martin attacca Bagnaia, ma alla fine tutto si risolve senza conseguenze. Il numero #1 però non appare in palla, dietro di lui Marquez si fa molto minaccioso. Ma non dura, Bagnaia respira di più quando il #93 di casa Honda scivola alla curva 1… Riparte, ma è precipitato fuori dalla zona punti, quindi la gara odierna è compromessa.

Colpo di scena!

Davanti Bezzecchi è in fuga, Martin e Bagnaia invece ingaggiano un duello non solo in gara, ma dal sapore mondiale, visto che parliamo dei primi due in classifica generale. L’iridato MotoGP in carica continua a rischiare parecchio, ma non riesce ad avere ragione dell’avversario in Pramac, che sembra averne di più. Augusto Fernandez chiude con un prematuro ritiro il GP India, ma poco dopo Aleix Espargaro di colpo rallenta: problemi al cambio sulla sua Aprilia, rientra al box. A 8 giri dalla fine il colpo di scena: Bagnaia aveva passato Martin, ma il campione MotoGP poco dopo è nella ghiaia! Incredibile incidente che lascia strada libera al recupero sia di Bezzecchi che di Martin. E il pilota Pramac deve pure chiudersi in corsa la tuta improvvisamente aperta, oltre a guardarsi da un Quartararo che si sta avvicinando sensibilmente. Finale frizzante tra i due, con l’alfiere Yamaha che ci prova, ma ha poco da rimproverarsi, visto che può fare tesoro del grave errore di Bagnaia. Quartararo torna così sul podio, Martin è ora vicinissimo all’iridato MotoGP!

La classifica

MotoGP generale

Foto: motogp.com