Jorge Martin maestoso anche al Buddh Circuit, Marc Marquez torna sul podio, rimonta rabbiosa di Marco Bezzecchi. Sono tre dei punti da evidenziare di una MotoGP Sprint che è partita molto, molto in ritardo rispetto al programma. L’alfiere Pramac sta vivendo un momento stellare e si lascia prontamente alle spalle Francesco Bagnaia, che è solido 2° con margine sul #93. È il primo podio da quello ottenuto nella Sprint di Portimao! Il poleman Bezzecchi invece non può fare altro che limitare i danni dopo il pasticcio del compagno di squadra, ma un 5° posto in rimonta è tutt’altro che da buttare. Doppio incidente al via, il secondo causato da Bradl che complica la vita al duo Tech3. E le Aprilia dove sono finite? Tempi e cronaca della MotoGP Sprint in India.

Prove extra, Alex Marquez nei guai

Prima della mini-gara, la MotoGP ha un turno aggiuntivo di 15 minuti. Questo per l’acquazzone arrivato durante le qualifiche Moto3, un’aggiunta per permettere così alla classe regina di farsi un’idea prima di dare il via alla corsa del sabato, ricordiamo ridotta a 11 giri. Inizio con le rain, ma sempre più piloti cambiano nel corso della sessione, arrivando alla maggioranza di slick in pista. Comanda il duo Pramac, con solo Morbidelli, Marc Marquez e Di Giannantonio invece arrivati alla bandiera a scacchi con le gomme da pioggia. Nel corso del turno è arrivato anche un aggiornamento riguardo Alex Marquez: non due costole fratturate come detto inizialmente, ma ben tre! Una brutta lesione per il pilota Gresini e nel momento peggiore, partendo dal fatto che la prossima settimana c’è un altro GP, quello in Giappone, che al 90% sarà costretto a saltare.

MotoGP Sprint: Marini ma che fai?

Media-soft scelta unanime di gomme per questa corsa del sabato. Con tutte le variabili, alla fine si riesce a partire un’ora e mezza dopo rispetto al previsto e con una veloce procedura di partenza. Nello specifico pit lane aperta per un minuto, giro d’uscita, schieramento in griglia, giro di ricognizione e finalmente si comincia! Subito però ecco due pasticci, su tutti Marini che sbaglia totalmente la frenata e colpisce il compagno di squadra Bezzecchi al posteriore. Poco più indietro Bradl commette un errore e prima colpisce al posteriore Augusto Fernandez, per poi finisce addosso a Pol Espargaro. Il debuttante Tech3 ed il #72 sono gli unici che riescono a continuare, ma è una gara già compromessa per entrambi. O forse no…

Bezzecchi di rabbia, occhio a Marquez!

Che peccato per Joan Mir, una gara che prometteva bene vanificata da un paio di errori con successiva scivolata alla curva 3 dopo 4 giri… Giù anche Zarco, che è però rapidissimo nel tirare su la moto e ripartire, anche se poi dovrà ritirarsi, mentre Aleix Espargaro chiude malamente un fine settimana finora decisamente sottotono. Davanti intanto Jorge Martin è da subito imprendibile, lanciatissimo verso un nuovo trionfo che non fatica a cogliere. Francesco Bagnaia, una volta ingranato il suo ritmo, non è in grado di risalire ed è secondo. Ma occhio perché succede qualcosa di ben più interessante dietro di loro. Marc Marquez sta tenendo con le unghie e coi denti il 3° posto su Binder, Fabio Quartararo sta svolgendo una bella gara ma non riesce a contenere lo scatenato Bezzecchi in rimonta. Alla fine il #72 di VR46 si prende un 5° posto che vuol dire tantissimo, come il 3° posto di Marc Marquez, il primo podio da Portimao.

MotoGP Sprint, la classifica

MotoGP generale dopo la Sprint

Foto: motogp.com