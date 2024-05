MotoGP, Bezzecchi butta via il podio: “Curva 9 è un po’ bastarda”

Poteva salire sul podio della Sprint oggi a Le Mans, ma Marco Bezzecchi è caduto a 4 giri dalla fine mentre occupava il 2° posto. Marc Marquez era in avvicinamento e forse questo gli ha messo un po’ di pressione, però è un peccato aver gettato via un risultato positivo. Domenica nella gara lunga cercherà di riscattarsi.

MotoGP Le Mans, Bezzecchi rammaricato

Ovviamente, il pilota del team Pertamina Enduro VR46 è dispiaciuto per l’errore commesso in curva 9: “Si potrebbe stare meglio – commenta a Sky Sport MotoGP – ma anche peggio, se cadi quando sei 20°. Mi dispiace ovviamente, ho fatto un piccolo errore e non ci voleva. Stavo cercando di spingere, perché Marc mi stava venendo a prendere, ma soprattutto mi sembrava di essere a una distanza abbastanza costante da Jorge. Ho fatto un piccolo errore alla curva 9, che è un po’ bastarda. Peccato, però siamo veloci, la partenza è stata molto buona e i primi giri anche. Sono quasi soddisfatto“.

Bezzecchi conferma che il suo feeling con la Ducati Desmosedici GP23 non al massimo, seppur sia notevolmente migliorato rispetto a inizio stagione: “Ancora mi manca qualcosa. Non riesco ad essere super performante, soprattutto in centro curva, questa fase mi sta facendo un po’ tribolare. Infatti, al primo giro con gomme nuovissime Martin alla partenza mi ha subito guadagnato un po’. Poi quando le gomme si iniziano a usare, riesco ad andare un po’ meglio. Comunque quella cosa mi manca ancora, non sono super veloce. Comunque ci stiamo lavorando e stiamo arrivando. Mi dispiace tanto per la caduta, però può succedere ed è importante tornare carichi come le balestre domani“.

Feeling in crescita con la Ducati Desmosedici GP23

Il riminese sta cercando di adattarsi alla Ducati 2023 e non solo di chiedere al team VR46 delle modifiche per adattarla al suo stile di guida “Alla fine ogni anno è a sé nello sport. Sto cercando di migliorare tanto come pilota, perché ho visto che cambiare spesso la moto non è mai la soluzione. Stamattina abbiamo provato qualcosa di diverso e non mi è piaciuto, alla fine siamo tornati alla moto di ieri che mi permetteva di compensare meglio con la guida. Dobbiamo continuare così, prendere il positivo e dare il massimo“.

Bezzecchi ammette che stava guardando più Martin che lo precedeva che Marquez che stava arrivando: “Ero focalizzato soprattutto su Martin, questa cosa mi aiutava a rimanere concentrato per cercare di mantenere un gap costante. C’è stato un momento a inizio gara in cui gli ho guadagnato qualcosa, poi ho fatto un paio di errori. Alla curva 7 sono andato un po’ largo e ho perso un po’, da lì mi hanno segnalato Marc sulla tabella. Lui ha iniziato ad essere qualche decimo più veloce, ma cercavo comunque di guardare sempre Martin. Purtroppo poi mi sono steso…“

Foto: Adrien Poupeau