MotoGP Le Mans: Martin Sprint solitaria, Bagnaia che è successo?

Le facce sorridenti di casa Ducati sono senza dubbio quelle di Jorge Martin, netto vincitore della MotoGP Sprint, e di Marc Marquez, 2° alla bandiera a scacchi. Non si può dire lo stesso di Francesco Bagnaia: non è chiaro il motivo del ritiro, forse a causa del dispositivo di partenza? O chissà che altro, in Ducati si indaga per venirne a capo, ma quel che è certo è che si tratta di uno zero che non aiuta… Il campione in carica deve già pensare alla gara lunga di domani per il pronto riscatto. Un altro sorriso lo troviamo in Aprilia, che sale di nuovo sul podio con Maverick Vinales 3° al traguardo. Pedro Acosta è sempre top KTM con un sesto posto in questa corsa breve, il beniamino di casa Fabio Quartararo riesce a prendersi la 10^ posizione in questa Sprint. Ecco com’è andata al Circuito Bugatti.

MotoGP Sprint

Gomme hard-soft praticamente per tutti, tranne Miller che ha la morbida anteriore. Partenza “a fionda” per Martin dalla pole position, seguono i ragazzi VR46, Marc Marquez (da 13° a 5° in poche curve!), le Aprilia ufficiali… Disastro Bagnaia al via, finisce addirittura fuori dalla zona punti! Ben 13 posizioni perse in partenza, che succede al campione MotoGP? A peggiorare ancora di più la situazione uno scossone che lo costringe ad un lungo fuoripista, mandandolo quindi in coda… Ma è evidente che qualcosa non va sulla Desmosedici: Bagnaia rientra al box, costretto al ritiro. “Ha iniziato la gara con la seconda moto dopo la caduta di stamattina” ha spiegato Davide Tardozzi a Sky Sport. “Ha detto che non si trovava con la moto. L’avevamo fatta uguale a quella di stamattina, evidentemente c’è qualcosa che non funzionava. Per quanto riguarda la brutta partenza, investigheremo per capire la ragione.”

Assolo Ducati-Aprilia

Arriva una sanzione pesante per Espargaro: doppio Long Lap, il #41 è scattato in anticipo! A referto un incidente per Mir, scivolato alla curva 8, stesso punto in cui qualche giro dopo finirà anche la gara di Rins. Davanti è un tris Ducati, ma se ne perde una: Bezzecchi, scattato alla grande ed autore di una gara solida, è sulla strada giusta per cogliere un altro bel podio… Ma non è destino oggi, una scivolata a quattro giri dalla fine pone fine a questa speranza. Davanti non succede più nulla, le posizioni di congelano: festa grande per Jorge Martin, che trionfa ed allunga di altri 12 punti sul campione in carica Bagnaia. Estasi Marc Marquez per un 2° posto in cui non sperava davvero dopo quella che ha definito “Una partenza perfetta, difficile da ripetere domani”. Maverick Vinales porta ad Aprilia un altro piazzamento sul podio, una prima risposta dopo un GP di Spagna non proprio secondo le aspettative.

La classifica

MotoGP generale

Foto: motogp.com