Marc Marquez, partenza da fenomeno: “La cosa più importante è un’altra”

Le Qualifiche erano state molto deludenti e si era ritrovato a scattare dalla tredicesima casella della griglia, ma Marc Marquez nella Sprint a Le Mans ha sfoderato una partenza fenomenale. Dopo poche curve era già sesto e alla fine del primo giro era addirittura quarto. Allo start è stato bravissimo a incunearsi in mezzo agli avversari e poi è stato bravo a fare dei sorpassi precisi fino a prendersi la terza posizione. Quando si stava avvicinando alla seconda, Marco Bezzecchi è caduto e quindi gli ha fatto un “regalo” che si è preso molto volentieri. Jorge Martin non era raggiungibile, però il podio odierno è un risultato super.

MotoGP Le Mans, Marquez felice della sua rimonta

Il pilota del team Gresini Racing non può che essere sorridente al termine della giornata e a Sky Sport MotoGP ha commentato subito la sua partenza flash: “È stato istinto. Dipende molto da come parti, sono riuscito a partire bene e ho visto che avanzavo, che superavo piloti. Questo ti aiuta molto a trovare il tuo posto. Se parti male, non ce la fai perché vieni sorpassato. In curva 3 ho visto che avevo solamente l’esterno come opzione e ho preso il rischio. Sono molto contento, non solo della partenza, ma anche perché questo è il primo weekend in cui abbiamo fatto un po’ di casino con il setup base e non abbiamo preso la giusta direzione per questo circuito, ma abbiamo reagito. Oggi la Q1 non è andata bene, però poi nella Sprint abbiamo mostrato il nostro potenziale. Anche il passo era buono“.

Lo start è stato fenomenale, però è soprattutto il ritmo ad aver soddisfatto Marquez oggi “Ho deciso di rischiare, a volte va bene e altre male. Per me la cosa più importante oggi è stato ciò che abbiamo fatto dopo il secondo giro, perché abbiamo avuto un bel passo in 30 alto o 31 basso. Martin non scappava e stavo prendendo Bezzecchi. Questa è la cosa che mi fa stare più tranquillo, sarebbe stato lo stesso anche finendo quarto. Oggi abbiamo trovato quel passo che non ero riuscito a fare nel resto del weekend“.

Segnale a Ducati?

Domani c’è la gara lunga e sarà interessante vedere se Marc riuscirà a guadagnare molte posizioni al via, mettendosi nella condizione di ambire nuovamente al podio o almeno alla top 5 : “Se è asciutto, posso provare a rifare lo stesso, però farcela due volte è impossibile. Alla domenica la gente stacca più tardi e più forte, perché hanno già l’esperienza della Sprint. A me va bene andare di istinto. Vediamo come sarà il meteo, dicono che sarà un po’ diverso. Proveremo a fare il 100%. Se sarà asciutto, cercheremo di partire bene e andare avanti piano piano. Arriviamo dove arriviamo, dato che partirò tredicesimo. Se è bagnato, la gara è lunga…“.

La sua performance può essere anche un segnale alla Ducati in ottica team ufficiale, però l’ex pilota Honda è onesto nel ritenere Jorge Martin il favorito per quel posto: “Al momento il segnale più buono lo sta dando Martin, che sta andando molto forte. Io sto lavorando al massimo per divertirmi in pista, questo mi fa stare meglio e andare più veloce“.

Foto: MotoGP