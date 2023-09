Moto2 India: Jake Dixon pole allo scadere, Acosta beffato

Sembrava quasi fatta per il leader Moto2, ma ecco che all’ultimo giro si combinano due varianti. Un errore nel giro conclusivo per Pedro Acosta ed un Jake Dixon che sta arrivando a tutto gas, determinato a prendersi la prima casella in griglia. Cosa che infatti gli riesce, la prima pole in India della categoria porta il nome del britannico di GASGAS Aspar! In condizioni “bagnasciutte” ecco il guizzo del numero #96, e gli italiani dove sono? Non così vicini: Tony Arbolino e Celestino Vietti sono rispettivamente in 3^ e 4^ fila. La cronaca delle qualifiche al Buddh International Circuit.

Moto2 Q1: Surra penultimo

Dopo l’acquazzone arrivato durante le qualifiche della Moto3, anche la Moto2 scatta su pista ancora molto bagnata, pur con qualche punto più asciutto. A referto la scivolata di Zonta Van den Goorbergh alla curva 1, poco dopo è la volta di Barry Baltus e sempre nello stesso punto. Alla fine però entrambi riescono a passare il turno, assieme al rookie Sergio Garcia ed al rientrante Darryn Binder. Per l’unico italiano in azione, Alberto Surra, non è una sessione facile: il pilota Forward è penultimo. Dietro di lui solo Albert Arenas, al rientro dopo la lussazione della spalla a Misano, ma in evidente difficoltà.

Q2: la beffa per 32 millesimi

La pista si sta asciugando abbastanza velocemente, anche se rimangono punti molto bagnati. I piloti infatti sono in azione con le gomme rain, a referto anche un bel rischio per Acosta, che riesce però ad evitare un incidente. Ma si arriva alla fine, agli ultimi tentativi: il leader Moto2 chiaramente è lanciato, ma commette un piccolo errore nell’ultimo settore. Nello stesso tempo Jake Dixon è lanciato, vede l’occasione e la sfrutta: gli bastano 32 millesimi, la pole position è sua! Tony Arbolino chiude 7°, 10^ casella per Celestino Vietti, 18° il rookie Dennis Foggia.

Foto: motogp.com