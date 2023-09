Moto3 India: Masia pole dopo l’acquazzone, bravo Bertelle 2°

Prima sessione asciutta, la lunga pausa, secondo turno sul bagnato. Qualifiche complesse per i ragazzi della Moto3, ma non mancano le sorprese: Matteo Bertelle su tutti, che ci prova fino all’ultimo per poi “accontentarsi” di un’ottima seconda casella in griglia. La pole position va a Jaume Masia, che riesce a sfruttare al meglio le condizioni drasticamente cambiate. Ricordiamo che non c’è Romano Fenati, fermo per infortunio (i dettagli). Ecco come sono andate le qualifiche al Buddh International Circuit.

Q1: il leader Moto3 non passa!

La classifica delle Prove 3 è stata modificata, c’è anche Oncu in questa sessione. Tolto il tempo valido per la Q2 (ne beneficia Munoz), ma si complica sensibilmente anche la corsa della domenica, visto che le qualifiche Moto3 diventano irrilevanti. Domani partirà dal fondo e dovrà scontare anche un Long Lap per aver ignorato la bandiera nera, datagli per non aver seguito le corrette procedure mediche dopo un forte incidente precedente. In questa circostanza ha riportato anche una piccola frattura ad un dito, ma non sembra, visto che monopolizza la 1^ posizione nel turno! Troviamo qui, di nuovo, anche il leader Moto3 Holgado, entrato in un periodo difficile e reduce da due zeri consecutivi. GP di casa già finito invece per la wild card KY Ahamed, rimasto fuori dal limite del 107% come tempi e quindi non in classifica. Per Holgado sembrava fatta, invece c’è il colpo di scena: tempo per la P2 viene cancellato per limiti di pista! Ed il meteo sta cambiando a fine turno, non è escluso uno stravolgimento per la sessione successiva.

Q2: Bertelle, c’eri quasi!

Negli ultimi minuti della Q1 infatti sono comparse le prime gocce di pioggia, che in breve tempo si trasformano in un vero e proprio acquazzone, provocando quindi un forte ritardo per questa seconda sessione di qualifiche. È una lunga attesa per i ragazzi della Moto3, ma lentamente la pioggia inizia a diminuire, fino a fermarsi. Si attende infine che la pista si asciughi quanto basta per essere abbastanza praticabile, poi si parte. Chi saprà sfruttare al meglio queste condizioni e quindi assicurarsi la pole position? C’è una bella notizia per i colori italiani: Bertelle infatti è tra i grandi protagonisti per la prima casella in griglia. Finisce prematuramente per Yamanaka, mentre il pilota Snipers chiude in 2^ posizione, dietro ad un Jaume Masia imprendibile.

