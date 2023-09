Moto3 India, Prove 3: Moreira sul finale, ma quanti incidenti!

Una mattinata piuttosto complicata per i ragazzi Moto3, tanti infatti gli incidenti a referto. Non mancano le fiamme sulla Husqvarna di Sasaki, o gli highside per il leader Holgado e per Oncu, mentre guardando la classifica emerge proprio sul finale Diogo Moreira, autore del miglior crono del weekend finora. Tre italiani accedono direttamente al secondo turno di qualifiche, ovvero Matteo Bertelle, Riccardo Rossi e Stefano Nepa. Ecco com’è andata l’ultima sessione di prove al Buddh Circuit.

Fenati si ferma

Si riparte dall’esordiente Moto3 Collin Veijer da tenere seriamente d’occhio, visto che ieri ha chiuso come migliore di giornata (i tempi). Incertezza invece riguardo la situazione di Romano Fenati: un incidente ieri l’ha lasciato dolorante a caviglia e piede sinistri, per cui è stata anche svolta una TAC in ospedale. Stamattina non è in pista, salta infatti le Prove 3 per per svolgere ulteriori controlli al Medical Center, ancora in forse la sua presenza per il resto del weekend in India. Questa la situazione fino alla bandiera a scacchi: poco dopo infatti ecco la conferma che per Fenati il weekend indiano s’è concluso.

Moto3, Prove 3 incidentate

Filippo Farioli è il primo incidentato di giornata, pur ripartito immediatamente senza conseguenze, discorso diverso invece per Ayumu Sasaki, la cui moto va a fuoco! Intervengono prontamente i commissari, il pilota Intact GP riesce poi a risalire in sella ed a tornare così al box. Una caduta anche per José Antonio Rueda, con la sua KTM #99 che gli finisce anche addosso nella carambola, senza conseguenze. Rischia grosso poi Deniz Oncu, si salva, ma all’entrata della pit lane è protagonista di un highside che lo lascia molto dolorante: nonostante tutto poco dopo è in pista, prima di ricevere una bandiera nera dai commissari (senza fermarsi). Si unisce alla lista degli incidentati anche il leader Moto3 Daniel Holgado, pure per lui un violento highside in pista ed in mezzo ad un gruppo, con tutti gli altri piloti che riescono ad evitarlo. Gli ultimi sono Tatsuki Suzuki e la wild card Danial Syahmi Shahril.

