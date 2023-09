Moto2 India, Prove 3: Gonzalez su Acosta dopo la bandiera rossa

Il leader Moto2 prontamente al comando, un incidente con bandiera rossa, un avvicendamento all’ultimo secondo. Il pilota incidentato è Lukas Tulovic, portato in seguito al Centro Medico per controlli, mentre davanti non c’è Pedro Acosta. All’ultimo ecco il guizzo di Manuel Gonzalez, che approderà così direttamente in Q2 con il tempo di riferimento. Tre italiani sono in top 14: Celestino Vietti, il rookie Dennis Foggia e Tony Arbolino. Da evidenziare che la distanza della gara di domenica verrà ridotta di un giro, 18 giri in totale quindi, a causa di caldo ed umidità indicati dai piloti. La cronaca di quest’ultima sessione.

Moto2 Prove 3

Arbolino in evidenza alla fine della seconda sessione del venerdì (tutti i tempi), si ripeterà? Intanto Acosta si fa prontamente vedere e passa al comando, a referto invece una caduta per Dixon alla curva 8, senza conseguenze. Secondo incidente del weekend in seguito per Zonta van den Goorbergh, scivolato stavolta alla curva 1, sul finale cade anche Lukas Tulovic alla curva 7. Questo incidente (ignota la dinamica) porta alla bandiera rossa: il pilota tedesco è rimasto a terra a bordo pista, cosciente e subito soccorso, per poi essere portato al Centro Medico. Mancano 4:03 minuti alla fine della sessione, in seguito si riparte per completare quanto rimasto del turno. Qualche cambiamento c’è, ma non in vetta: al comando rimane il leader Moto2 Pedro Acosta, mentre Aron Canet e Filip Sala sono a terra proprio alla bandiera a scacchi.

La classifica

Moto2 combinata

Foto: Yamaha VR46 Master Camp