Caberg si appresta a festeggiare i suoi primi cinquanta anni di storia (1974-2024). In questo mezzo secolo di progettazione e produzione di caschi per il segmento road ha contribuito in modo importante a portare innovazione, stile e sicurezza. La visione pioneristica l’ha portata nel lontano 1992 a lanciare il primo e rivoluzionario casco apribile con il nome di “292 unlimited”. Sono seguiti numerosi modelli iconici tra cui nel 2014 il modello “Tourmax”, il primo casco apribile per il segmento adventure che ancora oggi si conferma un modello di riferimento del settore.



L’azienda bergamasca Caberg, con sede a poche centinaia di metri dall’Aeroporto Orio al Serio di Milano-Bergamo, continua la sua crescita. La collezione 2023 è ricca di novità e frutto di un armonico e sinergico lavoro. Per un intero anno, gli sforzi dei diversi dipartimenti dell’azienda bergamasca hanno portato alla creazione di gamma di prodotti Caberg. Oltre a tante novità stilistiche e tecnologiche c’è stato un importante migliormento in termini di sicurezza e comfort. Il risultato è stato il conseguimento della nuova omologazione ECE 22.06 da parte della maggior parte dei modelli della gamma.

Un prodotto eccellente Made in Italy

Tourmax X gode della doppia omologazione P/J che permette di guidare anche a mentoniera alzata. Nella posizione J, blocca la mentoniera nella posizione di massima apertura evitando così la chiusura accidentale della stessa. Il nuovo nato di casa Caberg, Tourmax X, è dotato inoltre di un frontino che si avvicina automaticamente alla visiera quando viene aperta la mentoniera. Questo per ridurre notevolmente la resistenza all’aria, opzione che può essere facilmente modificata grazie alle viti presenti nella confezione. Si possono utilizzare nel caso si volesse utilizzare Tourmax X senza frontino come un tradizionale casco apribile.

La ventilazione

Il nuovo Tourmax X garantisce una ventilazione maggiore grazie ai due ampi aeratori, facili da manovrare anche quando si usano guanti tecnici. Sono posizionati sulla mentoniera e sulla parte superiore della calotta. Attraverso una serie di canali interni, assicurano un ottimo ricambio d’aria interno che si traduce in un confort di calzata migliorato, maggiore freschezza nei periodi più caldi e afosi e minor rischio di appannamento del casco nelle giornate umide e piovose.



Massima attenzione anche per quanto riguarda gli accessori per il modello Tourmax X grazie all’innovativo sistema Double Visor Tech. La visiera parasole è integrata e facile da manovrare che permette di guidare sempre con la giusta luce, offrendo la possibilità di gestire in massima agevolezza e rapidità gli improvvisi cambi di intensità, di taglio di luce o di riflesso del sole.

Sistema di comunicazione

All’interno del modello Tourmax X può essere alloggiato il sistema di comunicazione PRO SPEAK EVO. Permette di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero ma anche di collegarsi ad un GPS ed ascoltare musica attraverso il telefono o un lettore Mp3. PRO SPEAK EVO è dotato di profilo Bluetooth A2DP per l’ascolto in alta qualità stereo. Il nuovo modello 2023 Caberg Tourmax X, omologato ECE 22.06 P/J, è disponibile nelle tre versioni grafiche Sarabe ( 319,99 €) e nelle versioni monocolore Nero opaco, Antracite opaco, e Bianco metallizato ad un prezzo consigliato di 279,99 € nelle seguenti taglie: XS, S, M, L e XL.