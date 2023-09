di Miriam De Gregorio

Metti insieme un neurochirurgo (Hans von Holst) e un ricercatore presso il Royal Institute of Technology svedese (Peter Halldin) e troverai la combo perfetta per salvaguardare il cervello da lesioni dovute a impatti violenti. Infatti insieme, dopo più di vent’anni di ricerche accademiche, hanno sviluppato una tecnologia rivoluzionaria che ha migliorato sensibilmente la protezione della nostra testa in caso di urti “ad angolo”, per avere un riparo contro il movimento rotatorio.

Ridurre il movimento rotatorio

Nessuno prima di loro si era mai interessato a questo tipo di impatto. Anche l’attuale normativa sui caschi si ferma all’impatto diretto e non rotatorio, non assicurando un’adeguata difesa per i diversi tipi di lesioni. Quando una testa impatta angolarmente e si ferma all’improvviso, il movimento rotatorio può causare al tessuto cerebrale elevati livelli di tensione provocando vari tipi di lesione. Da qui l’idea: creare un meccanismo che faciliti il movimento tra due superfici in un casco per ridurre il movimento rotatorio.

Mips® è stato progettato per questo: smorzare il movimento rotazionale dovuto ad un colpo preso angolarmente. Il casco in cui è inserita la tecnologia Mips® è costituito da tre componenti principali: la calotta in polistirene espanso (EPS), lo strato a basso attrito e, tra le due, un sistema di fissaggio per mezzo di elastomeri. Che, in caso di impatto angolare, si tende per consentire alla calotta in EPS di girare in modo indipendente attorno alla testa. Un movimento di 10/15 mm, che va ad aggiungersi al movimento che il nostro cervello è già in grado di fare naturalmente nella calotta cranica per assorbire il colpo. In sostanza viene utilizzato un sistema a piano di scorrimento che si muove all’interno del casco e che imita il sistema di protezione del cervello. Il tutto con l’intento di rallentare e ridurre la quantità di energia trasferita dall’impatto verso la testa e quindi ridurre il rischio e la gravità delle lesioni cerebrali.

Differenti soluzioni

Ad oggi esistono differenti soluzioni da integrare ai numerosi caschi di cui si occupa l’azienda produttrice del sistema Mips®, caschi per cycling (quindi anche moto), MTB, equitazione, neve e work&safety.

Mips® Essential: modello base con tecnologia a piano di scorrimento sottilissimo (meno di 1 mm) situato sotto l’imbottitura del casco. Utilizzato nei settori motociclismo, neve, ciclismo, sicurezza sul lavoro.

Mips® Evolve: adatto a chi desidera più comfort, ottima ventilazione e vestibilità superiore. Ad oggi è il più diffuso. Utilizzato per caschi sportivi, da moto e per la sicurezza sul lavoro.

Mips® Integra: progettato per il controllo delle forze rotazionali, integrato e realizzato direttamente all’interno del casco. Questa soluzione nasce dalla collaborazione tra le aziende produttrici di caschi e MIPS(R) e si adatta ai diversi tipi di casco. Utilizzato per caschi sportivi e da moto.

Mips® Air: è il sistema RMS (Rotational Movement System) più leggero al momento disponibile, integrato all’interno dell’imbottitura dei caschi da bicicletta

Mips® Elevate: si contraddistingue per robustezza e durabilità. Utilizzato nei caschi da lavoro.

L’ultima tecnologia Mips® si chiama “Mips® Integra TX” ed è un’imbottitura confortevole e sicura che sostituisce quella classica ed è realizzata con all’interno il piano di scorrimento integrato Mips®. Progettato per caschi da moto, neve ed equitazione è stato presentato in Italia durante l’ultimo MBE a Verona.

Gli ambasciatori di Mips

Sono numerosi gli Ambassador di Mips®. Tra loro anche Alexis Espargarò che nella stagione 2023 indossa il casco F17 Racing Mips® di Kabuto, il primo casco MotoGP™ ad essere dotato dell’ultimo sistema Mips® Integra TX inserito nell’imbottitura del casco.Più di 150 brand hanno scelto per i loro caschi il sistema di sicurezza Mips® che è ora integrato in più di 1000 modelli di caschi in tutto il mondo. Il prezzo del casco varia di circa 30 euro con tecnologia Mips® inserita.