SBK, Razgatlioglu troppo lontano da Bautista: “Perché non abbiamo fatto il test?”

Solo settimo tempo per Toprak Razgatlioglu nel venerdì di prove libere Superbike ad Aragon. Il pilota Yamaha ha accusato oltre un secondo di ritardo dal leader Alvaro Bautista. Sicuramente non aver disputato il test a fine agosto è un handicap per lui e il suo team. La sua R1 è la migliore di oggi, le altre sono più lontane. C’è tanto lavoro da fare in FP3 per migliorare e poter pensare di insidiare lo spagnolo della Ducati.

Superbike Aragon, Razgatlioglu scontento della sua Yamaha R1

Razgatlioglu è deluso per come sono andate le cose nella prima giornata al Motorland, dove in passato non ha mai vinto: “Non un buon inizio, non sono felice. Abbiamo cercato di trovare un buon setup e non sono soddisfatto, perché non siamo migliorati, spero che lo faremo sabato e che potrò lottare per il podio. Ora non è facile pensare di puntare al podio. So che questo weekend non è facile per me“.

A Toprak è stato chiesto in quale area avrebbe bisogno di progredire maggiormente: “Parlerò con la squadra, ci serve grande step in termini di grip e di turning. Spero che miglioreremo e faremo buoni tempo, perché ora sono a 1″1 ed è un gap eccessivo dopo Magny-Cours. Vedremo, non siamo molto forti in questa pista ma non così. Spero che miglioreremo per lottare per il podio”.

Toprak voleva fare il test

Chiaramente, aver disputato il test non gli è di aiuto. Il pilota turco, che ha ancora una giornata da poter sfruttare prima della fine della stagione, non è contento di questa situazione: “Non so perché non abbiamo fatto il test qui. Per gli altri piloti è un grande vantaggio, perché gli ha permesso di fare un buon setup. Abbiamo iniziato con il nostro setup normale, però siamo andati peggio rispetto allo scorso anno. Né io né il team siamo felici. Mi serve una buona posizione per la lotta al titolo“.

Tre Ducati davanti alla fine della giornata, Razgatlioglu non è sorpreso e vede competitivi anche altri marchi: “Sapevo da prima che sarebbe stato difficile, perché tutte le Ducati sono davvero forti qui. Anche Honda e BMW sono forti. Continueremo a lottare, vedremo come andrà“.

