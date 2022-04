Scorpion Sports: VX 22 Air il nuovo guerriero dell’aria

Successore del VX-21 Air, fra i caschi più longevi e di maggior successo fra quelli “OFF” della casa coreana, il casco VX-22 AIR adotta le ultimissime tecnologie made in Scorpion ed è stato progettato e realizzato per offrire le massime prestazioni. Ma anche proteggere nelle condizioni estreme tipiche della guida in fuoristrada.

Il top della tecnologia

Il VX-22 Air implementa la tecnologia MIPS® (Multi-Directional Impact Protection System) per uno straordinario balzo in avanti della sicurezza sulla scena off-road. Assicura vantaggi nella riduzione delle commozioni cerebrali da impatto, contribuendo a preservare così il pilota da tanti e potenziali pericoli. La calotta in fibra Ultra TCT®, sviluppata in esclusiva da Scorpion Sports, il sistema EPS a doppia densità e la tecnologia MIPS® saranno il nuovo punto di riferimento in termini di protezione e affidabilità.



L’esclusivo sistema di gonfiaggio dei guanciali AirFit® combinato con il rivestimento interno super traspirante e antibatterico KwickWick®III forniscono un comfort, una vestibilità e un controllo dell’umidità mai sperimentati. Con il sistema AirFit®, inoltre, non ha importanza quale sia la forma del volto di chi lo indossa, basterà pompare aria nei cuscini interni del casco per provare un livello “altro” di calzabilità. Il comfort è estremo e, grazie alla fodera in KwickWick®III, anche la sensazione di asciutto e freschezza che nessun altro casco era mai riuscito a regalare sino a oggi.

Action Cam

VX-22 Air prevede anche una piccola parte piana sulla superficie della calotta per il montaggio facile e sicuro della “action cam” in modo da poter catturare, ovunque e in qualsiasi momento, tutte le vostre avventure. Inoltre, VX-22 Air ha l’apertura frontale per gli occhi più ampia così da permettere l’uso di qualsiasi tipo di occhiali. Questo permette una visione periferica ottimizzata per viaggi e avventure ancora più sicuri. Le sue forme garantiscono la migliore aerodinamica. Un altro degli elementi più caratteristici del nuovo VX-22 Air è il frontino completamente nuovo, progettato e realizzato con un materiale mai così leggero, ma ancora più resistente. Let’s get it con il nuovo VX-22 Air

Quanto costa

Prezzi catalogo 2022 (IVA compresa) ARES, ATTIS, NEOX: euro 329,90 (iva inclusa). SOLID (Nero, Bianco, Nero Opaco) euro 299,90 (iva inclusa). Per maggiori informazioni: SCORPION SPORTS ITALIA