Il team Snipers è rimasto con un solo pilota per questo GP in India. Romano Fenati infatti è fermo per un infortunio riportato al piede sinistro, conseguenza di un incidente alla fine delle Prove 2. Nella pausa per pioggia tra Q1 e Q2, s’è visto Fenati in stampelle e col piede vistosamente fasciato davanti al box Snipers. Il suo GP quindi s’è concluso ieri, l’obiettivo è tornare in forma per la tappa in Indonesia, in programma nel weekend 13-15 ottobre.

Fenati racconta l’incidente

“Ho perso l’anteriore e poi c’è stato il momento peggiore, un importante highside” ha raccontato Romano Fenati a motogp.com. “La moto mi ha lanciato molto in alto e ho preso un bel colpo al piede sinistro ricadendo a terra.” Gli esami hanno poi mostrato le due fratture, di conseguenza la fine del GP al Buddh International Circuit. “Ora tornerò a casa per fare terapia” ha proseguito Fenati. “Non corro né qui [in India] né in Giappone, cercherò di essere di nuovo al 100% per il GP in Indonesia.”

Snipers solo con Bertelle

C’è solamente il pilota padovano per la squadra di Mirko Cecchini, probabilmente sarà lo stesso anche la prossima settimana a Motegi. Un peccato perché sia lui che Fenati si stavano ben comportando in questo primo appuntamento mondiale in India. Ma sul finale delle Prove 2 ecco l’incidente, dal quale Fenati si rialza con forti dolori a caviglia e piede sinistri. I controlli svolti sia ieri che oggi hanno infine fugato i dubbi, evidenziando le lesioni al piede sinistro.

Foto: motogp.com