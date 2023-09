MotoGP, Ciabatti: “Il team Gresini attende la decisione di Marquez”

Si avvicina sempre di più il momento nel quale Marc Marquez annuncerà cosa farà nel 2024. Alla vigilia del GP Misano (8 settembre) abbiamo scritto (leggi qui) di accordo praticamente fatto con Gresini Racing per guidare una Ducati Desmosedici GP. Avevamo pure anticipato il momento dell’annuuncio, a ridosso del GP del Giappone. Tutto, per adesso, sta andando in questa direzione. E’ evidente che l’affare non faccia piacere alla stragrande maggioranza del paddock, Ducati inclusa. L’arrivo di un pilota così veloce, così vincente e così “ingombrante”, anche in senso mediatico, è destinato ad influire pesantemente su una serie di dinamiche consolidate. Gresini Racing, fra i quattro team Ducati, è quello più “privato” di tutti.

MotoGP, Marquez-Gresini: parla Paolo Ciabatti

Paolo Ciabatti, interpellato dal sito ufficiale MotoGP, ha confermato che non bisogna affatto escludere che Marquez si trasferisce nella squadra guidata da Nadia Padovani: “Gresini ha questa opportunità e sta aspettando la decisione di Marc. Parlerà con il management Honda in Giappone e poi prenderà una decisione, ma dipenderà da lui e dalla squadra. Noi come Ducati abbiamo quattro piloti sotto contratto, che sono i due Lenovo e i due Pramac“.

E’ un pò difficile da credere: Marquez ha un contratto da 25 milioni lordi a stagione, e la risoluzione anticipata di un anno non è una questione che si risolve in pochi minuti. Sarà stato necessario, presumibilmente, il lavoro di settimane di avvocate i consulenti. Inoltre: come potrebbe Gresini Racing aver tessuto una trattativa senza avere la certezza di parlare con un Marc Marquez libero da vincoli?

Marquez aveva parlato del fatto di avere tre opzioni per il suo futuro e tra queste non c’era Pramac, che ha recentemente annunciato Franco Morbidelli. Quale sarà la terza? Ciabatti non ne vede altre: “Penso non ci siano altre opzioni, quella di Gresini è l’unica moto senza pilota. Di sicuro un’opzione è restare in Honda, sulle altre due possiamo fare solo supposizioni. Ma non dovete chiedere a me, dovete chiedere a Marc e Gresini su cosa sta succedendo. Noi non siamo negoziando nulla“.

Il direttore sportivo Ducati è solamente in attesa degli eventi, non è direttamente coinvolto nella vicenda. La casa di Borgo Panigale non influenza le scelte dei piloti nei team Gresini e VR46, pertanto è spettatrice. Non rimane che aspettare il GP de Giappone, ormai manca poco. Finalmente la “telenovela” terminerà.

Foto: MotoGP