Superbike Aragon: Prove 3, Danilo Petrucci vola davanti a tutti

Danilo Petrucci è stato il più veloce nella terza e ultima sessione di prove Superbike al Motorland Aragon. L’ex MotoGP con la Ducati Barni ha stampato un formidabile 1’48″808, sotto il primato, facendo meglio di Alvaro Bautista relegato al secondo posto. Le condizioni di pista fresca al mattino spagnolo hanno confezionato una classifica piena di sorprese: Remy Gardner ha il terzo tempo, migliore Yamaha, addirittura un secondo meglio di un Toprak Razgtalioglu in ombra anche ieri. Il turco non ha mancato di polemizzare con la squadra, che non ha preso parte al test del mese scorso. Inoltre c’è Florian Marino, tester Kawasaki, quinto, davanti al caposquadra Jonathan Rea.

Petrucci, il dubbio gomme

Nella fase estiva del Mondiale Danilo Petrucci ha decisamente cambiato marcia, avvicinando progressivamente i piloti ufficiali. “Adesso abbiamo una solida base, che ci permette di avere le idee chiare in partenza su ogni tracciato” ha spiegato l’ex MotoGP. “Qui ad Aragon siamo stati molto veloci fin dal venerdi mattina, sono convinto che potremmo essere incisivi anche in gara. Il dubbio è legato alla gestione delle gomme, perchè abbiamo notato un consumo molto repentino. Bisognerà trovare il modo di farle bastare più a lungo possibile.”

Jonathan Rea “Contro le Ducati non prendo neanche la scia”

Il sei volte campione del Mondo a fine prove si è lamentato molto della differenza di velocità fra la Ninja e la Ducati Panigale V4 che al Motorland Aragon, come atteso, stanno dominando la scena Superbike. “Nella parte guidata siamo molto forti, ma nel rettilineo perdo una vita, la Kawasaki non riesce a mantenere neanche la scia. Abbiamo calcolato che per non farsi sverniciare sul dritto, dobbiamo guadagnare su di loro almeno quattro decimi nei settori precedenti. Siamo al lavoro su questo.” Nelle rilevazioni di top speed in FP3, la Ducati di Bautista è transitata a 323,4 km/h, la Kawasaki di Rea a 313,0. Primo verdetto la qualifica in programma alle 11:10.