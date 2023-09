MotoGP: Alex Marquez, doppia frattura dopo l’incidente in Q1

Alex Marquez non se la cava con poco dall’incidente in cui è incappato proprio alla fine della Q1 odierna. Il pilota Gresini, che si stava assicurando una delle due posizioni utili per passare al turno successivo, si è reso protagonista di un particolare highside alla curva 6. Sembrava tutto a posto, ma Marquez, una volta in piedi, ha iniziato ad accusare forti dolori. Al Centro Medico ecco rilevate le due costole fratturate sul lato sinistro, ora sta andando in ospedale per ulteriori controlli.

E qualcuno dubitava pure…

Sembra assurdo, ma c’è anche chi ha parlato di “simulazione” di un infortunio, per assicurarsi così il passaggio in Q2 senza altri rischi. Alex Marquez invece è stato dichiarato non idoneo per un buon motivo. Nella carambola infatti la moto l’aveva colpito, non appariva chiaro però se il dolore riguardava un braccio o il petto. Il pilota Gresini si è rialzato e se n’è andato sulle sue gambe, pur con l’aiuto di un commissario, per poi recarsi immediatamente al Centro Medico, saltando quindi la Q2.

Marquez fratturato

I dubbi sono stati presto chiariti, come detto inizialmente: ecco rilevata prontamente la frattura di due costole sinistre, di conseguenza scatta immediatamente la non idoneità per competere. Seguiranno ulteriori controlli per una valutazione completa, ma il danno c’è già. Salvo (improbabili?) stravolgimenti di valutazioni, Gresini Racing quindi perde il suo pilota di punta per questo primo Gran Premio in India.

