MotoGP India: Bezzecchi pole da paura, Bagnaia sotto attacco

Dominio Ducati anche in qualifica. Marco Bezzecchi diventa così l’autore della prima pole position MotoGP al Buddh International Circuit. Con una dedica speciale per l’amico Filippo Momesso, giovane pilota veneto scomparso improvvisamente nei giorni scorsi. Accanto a lui ci sono Jorge Martin e Francesco Bagnaia, Alex Marquez invece è in ospedale per ulteriori controlli dopo l’incidente nella prima sessione di qualifica. Niente male Joan Mir, che piazza la sua migliore qualifica con Honda e riesce anche a precedere di 15 millesimi il compagno di box Marc Marquez Tempi e cronaca delle prime qualifiche svolte sul circuito indiano.

MotoGP Q1: KTM rimane fuori

Si comincia con un pizzico di ritardo per le condizioni della pista, ma non troppo. Stavolta ci sono tutte le KTM in questa prima sessione di qualifiche MotoGP, incluso Binder, che s’è visto cancellare ieri il giro utile per una bandiera gialla dovuta ad un incidente. Troviamo anche Alex Marquez, non esattamente entusiasta della pista, a caccia quindi della posizione utile per andare avanti. Ma l’alfiere Gresini è anche protagonista di un highside dal quale si rialza molto dolorante. Le successive bandiere gialle congelano la classifica: comanda Raul Fernandez davanti al #73, nessuna KTM riesce a passare il turno.

Q2: domina sempre Ducati

Parte un po’ troppo presto Aleix Espargaro, che viene poi bloccato all’uscita della pit lane, ancora chiusa. Non una bella scena al ritorno al box, con Espargaro furente verso gli uomini Aprilia… Poco dopo partono tutti, tranne Alex Marquez, portato prima al Centro Medico e poi in ospedale per controlli dopo l’incidente in Q1. Arriva anche una scivolata per Marc, a terra in traiettoria alla curva 3 ma senza conseguenze. Non mancano i tandem: i ragazzi Repsol Honda infatti cercando di sfruttare la scia di Bagnaia per guadagnare una posizione migliore in griglia. La tendenza però è un’altra, svettano in particolare il duo VR46 e Jorge Martin. Meglio detto, emerge ancora Marco Bezzecchi: è lui il primo poleman in India! Anche il numero #89 di Pramac occupa la prima fila, 3° Bagnaia.

Foto: Mooney VR46 Racing Team