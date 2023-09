MotoGP, Aleix Espargaró: “Servono punizioni più dure”

Aleix Espargaró ha chiuso la prima giornata di prove libere in India al terzo posto e promette bene in vista della gara. Il circuito inedito potrebbe essere una carta da giocare al meglio per il pilota Aprilia che non ha perso le speranze di puntare al titolo MotoGP. Ma contro il connazionale Jorge Martin e la Ducati di Francesco Bagnaia (settimo) non sarà mai semplice da qui alla fine del campionato.

India buona occasione per l’Aprilia

Il pilota spagnolo ha concluso la sessione odierna con un ottimo feeling sul Buddh sconosciuto a tutti. Peccato che un quasi contatto con il compagno di squadra Maverick Vinales abbia rovinato il suo giro più veloce nel pomeriggio di venerdì. “Abbiamo bisogno di punizioni più dure“, ha scherzato il pilota di Granollers al termine della seconda sessione di libere. Tuttavia, entrambi gli assi credono più seriamente che il tema delle penalità diventerebbe sicuramente più attuale nelle gare data la difficile curva 1. “Sembra di guidare sul ghiaccio… Era più Motocross che MotoGP“.

A preoccupare maggiormente sono le condizioni climatiche, con il caldo che si sta rivelando molto insidioso e le moto che producono molto calore disperso. Davanti ci sono come al solito le Ducati. “Luca e Jorge sono stati più ispirati, ma nel complesso bravi. La verità è che la pista è molto diversa da quello che pensavo e sembrava molto lunga, è molto ‘stop and go’, mi ricorda un po’ l’America ma con la particolarità di avere pochissimo grip“, ha spiegato ai microfoni di Dazn.

Il layout indiano sembra calzare bene alle Aprilia RS-GP, bisognerà quindi approfittarne per fare un altro buon risultato. Nonostante i vari problemi con i visti e il viaggio, la MotoGP sta dando spettacolo anche in India e va dato il giusto merito agli organizzatori. “Riportare in vita un circuito come questo che è abbandonato da 15 anni e apportare le dovute modifiche… penso che sia più che soddisfacente. Hanno fatto un buon lavoro“.

