MotoGP India, Prove 3: Bezzecchi apre un quartetto Ducati

Comandano i ragazzi VR46. Marco Bezzecchi si riporta in vetta alla fine dell’ultima sessione di prove libere MotoGP, ma forse sarebbe meglio dire che comandano le Rosse. Nuovo circuito, ma in questa sessione ci sono quattro Ducati al comando della classifica di quest’ultimo turno di prove. Ma si fanno vedere anche una Aprilia, due KTM e due Honda, segnale di una qualifica un po’ più combattuta? Questo lo vedremo a breve, intanto ecco com’è andato il turno MotoGP.

Gare più brevi

La top 10 in ottica qualifiche è già stata decisa con le prove di ieri pomeriggio (tempi e cronaca). Questa sessione invece è valida per eventuali aggiustamenti da operare sia per le qualifiche che per le due gare. Distanze ridotte per entrambe le corse dopo i commenti raccolti ieri riguardo caldo e umidità al Buddh International Circuit. La MotoGP Sprint sarà di 11 giri, quindi uno in meno, mentre la gara di domenica avrà ben tre giri in meno, diventando quindi di 21 tornate complessive.

MotoGP, ultime Prove Libere

Non inizia al meglio Johann Zarco, prontamente protagonista di una caduta senza conseguenze. Scattano bene invece entrambi i fratelli Marquez, che si ritrovano poi in coppia al comando della classifica della sessione, prima dei successivi stravolgimenti. E non si fermano le speculazioni sulla possibilità di ritrovarli compagni di box in Gresini nel 2024, da Ducati e dalla squadra di Nadia Padovani non ci sono conferme né smentite sull’argomento. Anche se Paolo Ciabatti ha ammesso a motogp.com che “Gresini ne ha l’opportunità, sta aspettando la decisione di Marc. Parlerà con Honda in Giappone e deciderà”. A referto anche la scivolata di Jorge Martin, mentre Marco Bezzecchi chiude al comando, come nelle Prove 1 del weekend in India.

La classifica/MotoGP combinata

Foto: Mooney VR46 Racing Team