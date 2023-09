Filippo Momesso martedì prossimo l’ultimo saluto

“Tornare sulla RS660 e farlo così è un’emozione unica!” Filippo Momesso aveva commentato così il podio al Mugello il 3 settembre. In gara 1 si era classificato quinto con il giro più veloce ed in gara -2 era salito sul podio con i colori del team RAM Racing Team. Dopo aver iniziato la stagione nel National Trophy era tornato alle origini correndo nel Trofeo Aprilia RS660 e con la sua vecchia squadra. Lo scorso week-end si è spento a 24 anni nella sua casa a Trento (leggi qui). La notizia ha colpito profondamente tutto il mondo del motociclismo e la sua città. Aveva una splendida famiglia che lo seguiva sempre con passione ed affetto e proprio in questo momento dimostra una forza d’animo unica come si evince da una nota diramata dai suoi cari.

“Saluteremo Filippo martedì 26 alle ore 15:30 presso la Polisportiva di Piavon di Oderzo. (Treviso). La famiglia avrebbe piacere fosse un momento di ritrovo per accompagnarlo tutti assieme a tagliare il suo ultimo traguardo, per questo invita chi volesse ad indossare i colori del proprio team“.

Filippo Momesso aveva corso nel CIV, nel National Trophy e nell’Aprilia RS 660 Cup. Lo scorso luglio si era laureato in ingegneria informatica. Tutta la FMI, a partire dal Presidente Copioli, in una nota si stringe attorno alla famiglia in questo momento così duro. Messaggi di cordoglio pure dal National Trophy e dalle altre realtà in cui era coinvolto.

Foto Gorini

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri