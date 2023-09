Il motociclismo in lutto per la tragica scomparsa di Filippo Momesso

Incredulità e sgomento: Filippo Momesso si è spento ad appena 24 anni. Lo riporta L’Adige. Non sono state rese note le cause del decesso del pilota veneto, trovato esanime nella sua abitazione a Trento. Filippo Momesso era da anni anni tra i protagonista nei campionati nazionali. Appena due settimane fa era salito sul podio al Mugello in gara-2 del Trofeo Aprilia RS660 con la moto del team R.A.M. Proprio nel monomarca di Noale si era classificato secondo nel 2021. Ha gareggiato a lungo anche nel National Trophy, un campionato in cui aveva sempre ottenuto ottimi risultati vincendo il titolo nella classe 600Stk nel 2016.

Filippo Momesso non era solo un pilota, anche un ottimo studente e si era laureato a pieni voti in ingegneria informatica. Gli amici lo ricordano con grande affetto: era un ragazzo gentile, intelligente che si faceva voler bene da tutti ad aveva sempre al suo fianco una splendida famiglia. Non è ancora stato reso noto se verrà disposta o meno l’autopsia

