Superbike, BMW ufficializza la line-up del 2024: Baz resta fuori

Dopo settimane di attesa, BMW ha finalmente ufficializzato gli schieramenti del team ROKiT BMW Motorrad e del team Bonovo Action per il Mondiale Superbike 2024. Confermante le anticipazioni che avevamo dato il 5 settembre.

Per la squadra ufficiale, che accoglierà Toprak Razgatlioglu, continuerà a correre Michael van der Mark. Invece Scott Redding andrà ad affiancare Garrett Gerloff nella formazione di proprietà di Jurgen Roder. A rimanere fuori è Loris Baz, il cui futuro nel WorldSBK rimane incerto.

Superbike, BMW vuole fare uno step nel 2024

Markus Schramm, direttore di BMW Motorrad, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla decisione presa: “Quattro grandi piloti ufficiali BMW Motorrad nei nostri due forti team. Con questa nuova assegnazione, siamo preparati in modo eccellente per la stagione WorldSBK 2024. Scott Redding è un grande pilota e apprezziamo che rimanga fedele al nostro progetto BMW Motorrad World Superbike mettendo a frutto le sue capacità nel Bonovo Action BMW Racing Team. La sua esperienza, la sua velocità e la sua competenza in particolare saranno una componente chiave mentre ottimizziamo i nostri obiettivi collettivi insieme a Garrett Gerloff e all’intero team. L’aggiunta di Toprak Razgatlioglu ci consente di distribuire perfettamente i nostri piloti ufficiali tra i nostri due team competitivi. Insieme a Michael van der Mark nel ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, abbiamo la formazione ideale per l’intero progetto“.

Schramm spera che la casa tedesca nel 2024 possa fare un salto di qualità, avvicinandosi alla Ducati: “Collaborando a stretto contatto con i nostri ingegneri della BMW Motorrad Motorsport, entrambi i team utilizzeranno il feedback dei piloti per apportare miglioramenti continui e collettivi alla moto. Riteniamo inoltre che avere due squadre con i migliori piloti aumenterà anche la pressione competitiva interna. Ciò aiuta anche ad aumentare i livelli di prestazione complessivi. Siamo convinti che questa nuova formazione per piloti e team rappresenti un altro passo importante mentre ci avviciniamo ai vertici del WorldSBK con il nostro progetto“.

Non sono mancate delle parole di Schramm per Baz, che adesso dovrà valutare le opzioni per rimanere in SBK anche nel 2024: “Vorrei infine ringraziare Loris Baz per la nostra collaborazione. Lascerà il progetto Mondiale Superbike al termine della stagione in corso. Dopo due stagioni in cui ha gareggiato per il team Bonovo Action BMW Racing Team, gli auguriamo tutto il meglio per il futuro“.

