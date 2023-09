In questo periodo della stagione si definisce la situazione di diversi piloti in vista del 2024. Tra le situazioni da sistemare nel Mondiale Superbike c’era la line-up BMW, visto che la firma di Toprak Razgatlioglu ha comportato inevitabili conseguenze.

Superbike, BMW: ecco chi affiancherà Razgatlioglu

Chi tra Scott Redding e Michael van der Mark sarà il compagno di Razgatlioglu nel 2024? Stando alle informazioni raccolte, sarà il pilota olandese ad affiancare il campione del mondo Superbike 2021. L’ex Ducati, invece, passerà al team satellite Bonovo Action mantenendo comunque un trattamento tecnico da pilota factory. Con lui ci sarà Garrett Gerloff, mentre Loris Baz non sarà confermato e dovrà trovare una nuova sistemazione.

Redding entro il 15 luglio poteva esercitare l’opzione per rinnovare il contratto con BMW e lo ha fatto. Tuttavia, non sono mancati i rumors su un eventuale passaggio in Yamaha oppure in Kawasaki. Ipotesi sfumate adesso. Il campione BSB 2019 ha trovato l’accordo per correre nel team Bonovo Action, rinunciando a rimanere in quello ufficiale.

Ora che è ufficiale il trasferimento di Jonathan Rea in Yamaha, sarà interessante capire chi andrà a sostituirlo in Kawasaki. Scott non è più un candidato, quindi si attende di conoscere la decisione dei vertici KRT.

Foto: ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team