Bruno Ieraci, la rinascita “Facevo il bagnino, ora Campione Italiano”

In Supersport 300 torna a brillare una stella che sembrava eclissata. Bruno Ieraci due anni fa era sul punto di lasciare il motociclismo, oggi è Campione Italiano con dieci podi di cui cinque vittorie a cui si aggiungono anche le 2 di Misano del Mondiale. E’ stata una stagione fantastica per il ventitreenne di Giulianova, al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Il team Prodina gli ha dato fiducia e lui ha ripagato la squadra nel migliore dei modi con una stagione trionfale in sella alla Kawasaki,

“Vengo da due anni molto difficili come avevo già raccontato (leggi qui) – esordisce Bruno Ieraci – Tra l’altro nel 2021 avevo iniziato a lavorare come bagnino in spiaggia e stavo per mollare le corse poi Prodina mi ha chiamato per le ultime gare del Mondiale Supersport 300 in sostituzione di un pilota infortunato. Mi ha confermato anche il 2022 ma i risultati sono stati altalenati. Non ero andato troppo bene, avrebbe potuto tranquillamente lasciarmi a piedi invece mi ha proposto un contratto triennale, ripartendo dal CIV. Devo tutto a Prodina che ha creduto in me, probabilmente più di quanto ci credessi io stesso”.

Eri scoraggiato?

“Un po’ sì, ad un certo punto avevo perso la consapevolezza di poter vincere dei campionati invece sono tornato ed è stata un’emozione unica che mi ha riempito di gioia. Ad inizio anno pensavo di poter fare bene ma non così tanto, di conquistare dei risultati così. Dedico il titolo alla mia squadra e la ringrazio davvero di cuore”.

Qual è stato il momento chiave del campionato?

“La prima gara stagionale a Misano, quando ho vinto entrambe le gare. Lì ho preso fiducia ed ha capito che sarebbe potuta un’ottima stagione. Siamo partiti nel migliore dei modi, con la carica giusta ed è stato molto importante”

Cosa farai nel 2024?

“Di certo sarò con Prodina con cui ho ancora 2 anni di contratto e questo mi da una bella tranquillità. So che il team ha in serbo dei bei progetti per me e faremo sicuramente qualcosa d’interessante”.

Foto: CIV