SBK, Rinaldi ringrazia il team Aruba Ducati: “Un viaggio speciale”

Il team Aruba Ducati ha ufficializzato la propria decisione per il 2024: Nicolò Bulega prenderà il posto di Michel Ruben Rinaldi come compagno di squadra di Alvaro Bautista. Dopo aver valutato ogni opzione in questi mesi, è stato deciso di dare un’occasione a un pilota che già corre per la squadra ducatista in Supersport e che è leader della classifica della categoria.

Superbike, belle parole di Rinaldi per la squadra

Non è ancora chiaro per quale team correrà Rinaldi nel 2024, se rimarrà comunque nella famiglia Ducati oppure se salirà su una moto diversa dalla Panigale V4 R. In attesa che venga definito il suo futuro, il pilota romagnolo ha scritto sui social network un lungo messaggio nel quale ha riepilogato tutte le emozioni vissute correndo per la squadra Aruba Ducati e ha espresso la sua gratitudine verso chi gli ha dato fiducia:

“Caro Team, il nostro è stato un viaggio meraviglioso. Ripenso alla prima gara insieme.. Aragon 2016 nell’Aruba Junior Team, ero poco più che ragazzino. Ricordo molto bene il pensiero nella mia mente sin da quella 1° gara nel lontano 2016: voglio arrivare con voi nel team ufficiale SBK e vincere il mondiale.

Sono passati tanti anni da quella gara… La vittoria del titolo Stock 1000, tante le emozioni e le grandi soddisfazioni raggiunte insieme che mi hanno permesso di approdare in Sbk.

Poi la crescita, la prima vittoria nel mondiale, i podi, passando dalla vittoria del campionato indipendenti nel 2020 all’arrivo nel Team Ufficiale.

Nuove sfide

Dopo tutti questi anni con voi e gli ultimi 3 in squadra ufficiale è giunto il tempo di chiudere questo grande capitolo e puntare a nuove sfide. Ho sempre dato tutto me stesso, in ogni momento, crescendo come professionista e come persona. Mi avete supportato e sopportato, e insieme ci abbiamo sempre creduto. Spingendo al massimo ad ogni gara senza mai mollare e di questo ne vado fiero.

È stato speciale, tutto. Orgoglioso di aver vinto il titolo squadra e costruttori nel 2022 e più di ogni altra cosa salire sul gradino più alto del podio, insieme, davanti al pubblico di casa a Misano. Momenti incredibili che saranno motore per me nel continuare questa stagione 2023 con grinta e determinazione.

Voglio ringraziare tutti voi, team Aruba e Ducati Corse. Un grazie Speciale a Stefano Cecconi e Serafino Foti, che team principal e team manager siete, ma che con me e per me siete stati molto di più. Grazie a Gigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti e Claudio Domenicali per il supporto che mi hanno fornito in questi anni. Correre per Ducati da Italiano non ha prezzo. Grazie a Daniele Casolari e a tutto il team.

L’ultimo grazie va a voi tifosi, miei e ducatisti. Per il vostro calore, l’appoggio dimostrato e il vostro giudizio. È stato spesso d’aiuto e sprono a cercare di essere, sempre con il sorriso che mi contraddistingue, la versione migliore di me.

Ci vediamo in pista, Michael“

Foto: Instagram