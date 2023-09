MotoGP a Misano, prevendita a gonfie vele con un forte incremento

Non ci sarà il tutto esaurito ma quasi. Sono ancora disponibili i biglietti per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP ma la prevendita è andata a gonfie vele. Il meteo previsto per il week-end è ottimale: tre giorni di sole, senza pioggia, con temperature tra i 20 ed i 30 gradi. L’ideale per stare in circuito a gustarsi il ricco programma di gare, magari anche quelle di MotoE con i piloti italiani in lotta per il titolo Mondiale. Sarà un week-end entusiasmante, dentro e fuori dalla pista. I fans club dei piloti hanno già preparato le bandiere, perfino quello di Bastianini (leggi qui).

Dopo l’inaugurazione della mostra “I cinquant’anni d’oro del motociclismo italiano” promossa dal Nuovo Moto Club Renzo Pasolini, domani (mercoledì) ci sarà sarà il pre-event ufficiale MotoGP nella Cava dei Balestrieri di San Marino. Dieci piloti del Motomondiale si sfideranno in una gara di tiro con l’arco. Da giovedì gli eventi in pista e nella Riviera di Rimini.

“In Romagna si respira passione sempre, tutto l’anno e il Gran Premio di San Marino è il clou – afferma il Managing Director del MWC Andrea Albani – gli enti pubblici e quelli privati si uniscono per dare vita ad una manifestazione che non ha eguali per il numero d’iniziative e coinvolgimento. Ricordiamo che qui è pieno di Moto Club impegnati nell’attività di base, con i ragazzini, gli amatori ed ora allestiscono mostre ed eventi”.

Com’è andata la prevendita?

“Molto bene, in questo momento abbiamo un incremento vicino al 20 per cento rispetto al 2022. I dati sono positivi e ci sono tutti i presupposti per vivere un bel week-end con tantissimo pubblico. Ciò è possibile grazie al supporto di tutte le parti coinvolte. Per quanto riguarda gli spettatori, molti decidono di venire negli ultimi giorni quindi ora è impossibile fare delle stime sulle presenze ma siamo ottimisti, stiamo percependo un grande interesse generale”.