Enea Bastianini Fan Club, show must go on: tante le iniziative

Enea Bastianini non sarà in pista a Misano ma sulle tribune la sua presenza farà forte. Il suo fan club non ammaina le bandiere, anzi. Ci saranno migliaia di tifosi del “Bestia” con splendide coreografie per fare sentire la propria vicinanza sia al pilota riminese che a Ducati. Verrà predisposto anche uno spazio in cui sarà possibile tesserarsi. Il programma delle iniziative è stato praticamente confermato come racconta a Corsedimoto Roberto Santini, Presidente dell’Enea Bastianini Fan Club.

“Enea non molla e noi facciamo lo stesso. Ci sarà comunque il GrandStand Bestia Party, il raduno dei tifosi che abbiamo già fatto in altri circuiti. Anche a Misano canteremo, balleremo e ci divertiremo tutti assieme. Distribuiremo ai tifosi duemila bandiere e sosterremo al massimo il team ufficiale Ducati che tra l’altro si sta comportando in un modo splendido, come una vera famiglia”.

Enea Bastianini come sta vivendo questo momento?

“Ha una sfortuna mostruosa ma sta reagendo molto bene, con grande forza interiore. Proprio per questo abbiamo deciso di andare avanti con tutto a Misano. Sarà un grande raduno di tifosi in suo onore per dimostrargli, una volta di più, vicinanza ed affetto”.

Apporterete qualche modifica nei vostri programmi per il week-end?

“Ovviamente non lo accoglieremo a bordo pista come l’anno scorso ma speriamo possa venire comunque a farci un saluto, compatibilmente con le sue condizioni fisiche. Per il resto l’unica cosa che non ci sentiamo di fare è distribuire le magliette celebrative che avevamo preparato. Abbiamo già pronte 2000 t-shirt ma resteranno negli scatoloni, le useremo eventualmente in altre occasioni. Forse cambieremo qualche corografia ma nulla di rilevante. Ci siamo impegnati tanto io e gli altri membri del direttivo: il vicepresidente Maurizio Martini, il responsabile eventi Spiridione Ripaldi, il responsabile comunicazione Davide Bertozzi, il coordinatore Vincenzo Celli e l’addetta alla segreteria Luca Lamarra che nel giorni del Gran Premio sarà impegnatissima. A Misano il nostro tifo sarà tutto rivolto a Ducati”.