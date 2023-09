MotoGP, Bastianini: “Non è facile quando pensi di aver toccato il fondo”

Gara a Montmelò da dimenticare per Enea Bastianini, che al via ha commesso un errore in curva 1 e ha fatto cadere altri piloti. Inoltre, si è anche infortunato: frattura del malleolo mediale della caviglia sinistra e del secondo metacarpo della mano sinistra. In questi giorni verrà sottoposto a un doppio intervento chirurgico, sembra essere esclusa la sua presenza nel prossimo weekend a Misano Adriatico.

MotoGP Catalunya, Bastianini deciso a riscattarsi

Bastianini è stato penalizzato con una long lap penalty per la manovra che ha compiuto. La sconterà nel primo GP in cui tornerà in azione. Johann Zarco è stato particolarmente duro nei suoi confronti, accusandolo di essere stato irresponsabile e poco intelligente. Il francese è tato proprio il pilota che Enea ha colpito e da lì si è innescata la carambola che ha portato alla caduta di altri colleghi.

Il riminese è stato visitato prima al Centro Medico e poi è stato portato in ospedale a Barcellona assieme a Pecco Bagnaia. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che lo raffigura sul letto ospedaliero e ha scritto le seguenti parole: “Non è facile, per niente, quando pensi di aver toccato il fondo e invece non è così. A quel punto ti disperi e inizi a pensare di voler tornare indietro per cambiare le cose, ma la verità è che si può andare solo avanti, quindi sai cosa dico? Fanculo, io vado avanti! A presto“.

Il pilota Ducati è determinato a riscattarsi dopo lo sbaglio commesso in Catalunya e i guai fisici accusati. È una stagione abbastanza travagliata per lui, che si è fatto seriamente male già nel primo GP a Portimao e ha dovuto saltare diverse gare. Al rientro ha dovuto fare i conti sia con una condizione fisica non ottimale sia con uno scarso feeling con la Desmosedici GP23. Risolti i problemi fisici, ha continuato ad avere difficoltà con la moto e forse la troppa voglia di fare lo ha portato a commettere l’errore che abbiamo visto domenica. Ad ogni modo, speriamo di rivederlo al più presto in perfetta salute e pronto a dare gas.

Foto: Instagram