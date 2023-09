Bastianini infortunato e penalizzato. Zarco attacca: “Che irresponsabile”

Johann Zarco è tra i piloti che sono caduti a causa della manovra di Enea Bastianini in curva 1. È stato colpito dal riminese e poi si è innescata una carambola che ha messo KO altri colleghi. Dopo la bandiera rossa e la ripartenza della gara, il pilota del team Pramac ha concluso con un buon quarto posto alle spalle del compagno di squadra Jorge Martin.

MotoGP Catalunya, Zarco commenta la gara

Zarco a Sky Sport MotoGP ha raccontato come ha vissuto la difficile giornata di oggi: “Ieri ero partito male, quindi oggi ero concentrato per partire bene. Sono contento di aver fatto due partenze buone oggi. Nella prima ho staccato bene, non volevo rischiare di toccare Binder e Oliveira, che stavano arrivando in curva. Ho preso la curva all’interno e poi sono stato spinto da dietro. Una brutta caduta, anche perché la mia moto mi ha colpito”.

Successivamente il due volte campione del mondo Moto2 ha sottolineato che i marshall non lo hanno aiutato a dovere e ha qualcosa da dire pure sulla bandiera rossa: “Quando ho visto tutti per terra, ho provato a riprendere la moto per partire. Erano in tre ad aiutare Alex Marquez per ripartire, mentre io ero da solo con un altro ragazzo in salita. Era impossibile, ci ho provato in discesa e non ci sono riuscito. Per fortuna abbiamo avuto la bandiera rossa, ma ho capito che l’hanno esposta per la caduta di Pecco“.

Johann ha spiegato che non è stato semplice ripartire, si è trovato di fronte a una scelta importante: “La seconda moto era pronta con una gomma soft anteriore, che non poteva fare la gara. Non avevamo più gomme medie anteriori, ma a 2 minuti dalla ripartenza è arrivata la moto della caduta e dovevamo decidere se partite con la gomma soft calda o con la media fredda. Ho scelto la seconda, per essere sicuro di fare la gara. Ho cercato di metterla in temperatura meglio possibile, per fortuna è stata la scelta giusta. Sono partito bene, sono stato attento e ho fatto una buona gara. Avrei voluto il podio, ma con quello che è successo alla prima partenza mi prendo questa quarta posizione“.

Johann su Bastianini e Bagnaia

Il francese è abbastanza arrabbiato con Bastianini, che ha commesso in grosso errore dopo lo start della corsa: “La prima curva è abbastanza stretta e c’era vento, quindi questo non aiuta. Però dobbiamo essere abbastanza intelligenti per considerare ogni parametro. Bastianini sia ieri che oggi è partito fortissimo. Ieri non mi ha preso perché non sono entrato in curva, oggi ero già dentro e ha voluto fare la stessa cosa di ieri. È stato irresponsabile da parte sua. Poi mi ha guardato come fosse colpa mia, mi ha fatto incazzare. Fare così e poi incolpare gli altri è uno scherzo, non è bello. Capisco che stia facendo fatica, però non è un motivo per mancare di intelligenza“.

A Zarco non è piaciuto per niente il comportamento di Enea, che è stato penalizzato con una Long Lap Penalty da scontare nel prossimo GP in cui correrà. Non dovrebbe esserci a Misano, dato che ha rimediato una frattura del malleolo tibiale sinistro e al metacarpo della mano sinistra. Sarà operato in Italia nei prossimi giorni.

Al pilota del team Prima Pramac Racing è stato chiesto della possibile causa del brutto highside di Pecco Bagnaia: “Penso che la gomma media non fosse prontissima. Oggi c’era tanto vento, avevamo meno temperatura in pista e l’aria può far riscaldare meno velocemente il pneumatico. L’elettronica aveva già tagliato tutto, però la gomma non ha ripreso grip abbastanza presto e questo lo ha fatto volare. Era partito molto forte, di solito non possiamo fare troppo rapidamente la prima e la seconda curva, lui era già da solo alla secondo. Aveva già un passo da gara e la gomma non l’ha aiutato, facendolo volare“.

