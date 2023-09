Bagnaia senza fratture, Bastianini si opera: il comunicato Ducati

Giornata da dimenticare per il team ufficiale Ducati, che nel giro di due curve ha perso entrambi i suoi piloti. Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini sono caduti in momenti diversi e hanno rimediato degli infortuni. Ambedue sono stati portati in ospedale a Barcellona dopo i primi controlli al Centro Medico del circuito di Montmelò.

MotoGP, Bagnaia e Bastianini: le condizioni dei piloti

Ducati ha emesso un comunicato ufficiale nel quale ha annunciato che Bastianini ha riportato una frattura non scomposta del malleolo mediale della caviglia sinistra e una frattura sub-capitale del secondo metacarpo della mano sinistra. Sia la sua mano che la caviglia sono state immobilizzate con gesso per consentirgli di recarsi in Italia stasera. Nei prossimi giorni subirà due operazioni. La sua presenza nella prossima gara a Misano è a rischio. In ogni caso, quando rientrerà dovrà scontare un long lap penalty per l’incidente provocato.

Successivamente, Ducati ha anche diramato un aggiornamento su Bagnaia: “Ha riportato contusioni multiple, ma ulteriori accertamenti medici non hanno evidenziato fratture. Il Campione del Mondo in carica volerà stasera in Italia con la squadra“. Non sono stati fatti riferimenti al prossimo gran premio in Emilia-Romagna, quindi è probabile che ci sarà. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.