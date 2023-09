Una scivolata in gara 1 ha complicato i piani di Andrea Adamo nel GP Turchia Motocross categoria MX2. La contemporanea vittoria complessiva del compagno KTM e più diretto inseguitore Liam Everts ha accorciato la classifica Mondiale, che però vede il 20enne siciliano ancora davanti per 48 punti. Restano solo due GP da disputare: il 17 settembre a Maggiora e la settimana successiva a Matterly Basin, in Gran Bretagna. I punti in palio sono ancora 120, quindi è prestissimo per cantare vittoria. Bisognerà restare concentratissimi e non lasciare all’avversario punti “facili”, com’è avvenuto sull’insidioso e pesantissimo terreno di Afyonkarahisar. Sulla pista novarese comunque Andrea Adamo potrà giocarsi il primo match point: il Mondiale è un traguardo fantastico, festeggiarlo in casa ancora di più.

Liam Everts picchia forte

Ha solo 18 anni ed è al debutto nel Mondiale, eppure Lian Everts resta una minaccia per le aspirazioni del nostro Andrea Adamo. Il figlio e nipote d’arte ha vinto il GP raccogliendo un terzo e un secondo posto nelle manche vinte rispettivamente dal tedesco Simon Langerfelder (KTM) e dal norvegese Kevin Horgmo (Kawasaki). Una dimostrazione di solidità e determinazione che ne fanno un avversario assolutamente da non sottovalutare per il detentore della tabella rossa da primo in classifica. Per Liam Everts è il terzo GP vinto in questa stagione: papà Stefan, mito del Motocross con dieci titoli Mondiali all’attivo, ci ha visto giusto a farlo debuttare subito nel Mondiale, evitando la trafila delle serie promozionali.

Anche Jago Geerts ancora in gioco?

L’aritmetica tiene ancora in gioco per il successo finale anche il belga Jago Geerts (Yamaha), che torna a casa dalla Turchia con un solido terzo posto finale. Reduce da quattro secondi posti di fila in altrettante edizioni del Mondiale, Geerts è rientrato da poco dal secondo infortunio stagionale, una serie di contrattempi che hanno fermato quella che all’inizio sembrava una cavalcata inarrestabile. Adesso è a quota 650 punti, dunque 82 in meno di Adamo. Un divario al limite dell’irrecuperabile, anche perchè davanti ci sono non uno, ma due avversari.

La classifica del GP Turchia

1.Everts (KTM) punti 42; 2. Horgmo (Kawasaki) 40; 3. Geerts (Yamaha) 40; 4. Langerfelder (KTM) 40; 5. Moosdijik (Husqvarna) 38; 6. Adamo (KTM) 27; 7. Elzinga (Yamaha) 27; 8. Oliver (KTM) 26.

La classifica del Mondiale MX2

1.Adamo (KTM) punti 732; 2. Everts (KTM) 684; 3. Geerts (Yamaha) 650; 4. Langerfelder (KTM) 645; 5. Coenen Lucas (Husqvarna) 520; 6. van de Moosdijk (Husqvarna) 508; 7. Horgmo (Kawasaki) 505; 8. de Wolf (Husqvarna) 501.

