MotoGP, Binder sconvolto per l’incidente con Bagnaia: “Un incubo”

Una brutta domenica per Brad Binder, che al via della gara della MotoGP a Montmelò ha colpito Pecco Bagnaia alle gambe dopo l’highside del ducatista. Ovviamente, un impatto totalmente involontario e sfortunato. Alla ripartenza della corsa, il pilota KTM si è ritirato ed è subito andato al Centro Medico per vedere quali fossero le condizioni di Pecco. Sky Sport MotoGP ha riferito che era in lacrime, molto preoccupato all’idea di aver fatto molto male al suo collega, poi trasportato in ospedale a Barcellona per una TAC.

MotoGP Catalunya, Binder travolge Bagnaia: parla il pilota KTM

Binder al termine del Gran Premio di Catalunya si è concesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP e ha commentato quanto successo: “Per me è stato davvero difficile. Mi sono trovato tra due piloti, quando ho accelerato alla fine di curva 2 ho visto la moto di Pecco che volava e ho fatto del mio meglio per non prenderlo, però non ce l’ho fatta. Purtroppo gli sono passato sulla gamba, per me è stato davvero spaventoso. Il peggior incubo di un pilota è fare male ad un altro“.

Successivamente il sudafricano ha raccontato come è andato l’incontro con Bagnaia nel Centro Medico: “Sono veramente dispiaciuto, ma sono contento che quando sono andato a visitarlo stesse abbastanza bene, non pensavo stesse come l’ho visto e sono grato per questo. Dopo il caos della ripartenza non sapevo come stesse e ho voluto andare direttamente lì, sembrava ok“.

Brad ha concluso affermando che è stato difficile capire bene la dinamica inizialmente: “Tutto è successo velocemente, non sapevo dove lo avevo colpito. Poi ho visto che si era mosso ed ero contento di questo. Quando l’ho incontrato al Centro Medico l’ho visto quasi normale e sono stato davvero sollevato per questo“.

Foto: MotoGP