Partenza da paura del GP Catalunya, e purtroppo non nel senso migliore del termine. Due incidenti distinti nelle prime curve, partendo da un botto multiplo per poi assistere al violento highside di Bagnaia. La parte peggiore è stata la KTM dell’incolpevole Binder passata sopra alle gambe del campione MotoGP in carica. Immediata bandiera rossa per permettere i soccorsi, si attendono aggiornamenti.

Bastianini avvia la carambola

Neanche il tempo di partire che assistiamo ad un incidente multiplo alla prima curva. Enea Bastianini è decisamente troppo ottimista e cerca di infilarsi all’interno, ma la sua rossa colpisce al posteriore quella di Johann Zarco. È un attimo per dare il via ad un filotto impressionante: Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi si ritrovano coinvolti in una carambola da paura. Poteva andare anche peggio, il gruppo era piuttosto corposo in quel punto…

Paura per il campione MotoGP

Ma dobbiamo attendere poco dopo, si trema davvero al Circuit de Barcelona-Catalunya. Francesco Bagnaia aveva preso saldamente la testa della corsa, ma ecco che di colpo la sua Desmosedici lo lancia in aria! Bagnaia ricade pesantemente sull’asfalto, Binder è esattamente dietro di lui e non riesce ad evitare le gambe del campione MotoGP. Anche in questo caso poteva andare molto, ma molto peggio! L’alfiere Ducati Lenovo viene poi evacuato in ambulanza, si attende di sapere qualcosa di più sulle sue condizioni. La gara intanto è ripartita dalle posizioni originarie per una corsa di 23 giri. Dallo schieramento, oltre a Bagnaia, manca Enea Bastianini rimasto contuso nel primo botto. Qui la cronaca del GP.

Bagnaia in ospedale “Meno grave del previsto”

Dopo una mezz’ora di ricovero al centro medico del circuito Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini sono stati trasportati al vicino ospedale di Barcellona. “Le condizioni di Bagnaia sono meno gravi del previsto” ha commentato il ds Ducati Davide Tardozzi.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon