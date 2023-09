Moto2 Catalunya: Dixon di forza su Canet, Arbolino affonda

Festa grande per Aspar Team in questo GP Catalunya. Dopo il trionfo di David Alonso in Moto3, in Moto2 ci pensa Jake Dixon a regalare un’altra grande soddisfazione alla squadra di Jorge Martinez, oltre al dolce abbraccio al parco chiuso con la sua bimba Summer. Battuto Aron Canet, che ci ha provato in ogni modo, rischiando anche parecchio nel finale, per poi chiudere secondo. Respira Albert Arenas, autore della sua gara più bella in Moto2 e 3° alla bandiera a scacchi. Pedro Acosta invece commette qualche errore quand’è in zona podio ed infine chiude 6°, Celestino Vietti completa la top 10. Weekend iniziato male e finito peggio per Tony Arbolino, che non è neanche in zona punti al traguardo… La cronaca del GP Catalunya.

Moto2 Gara, i primi giri

Borja Gomez è stato retrocesso di tre caselle in griglia per guida irresponsabile nel corso delle qualifiche. Super scatto di Dixon davanti a Ogura, Gonzalez e Canet, Vietti disastroso al via e precipitato fuori dai 20. Subito KO invece per il “rookie in corsa” Alberto Surra, un GP nemmeno iniziato… Parte bene Arbolino, prontamente a ridosso dei 10: è stato un weekend complicato finora per il pilota lombardo, riuscirà a fare qualcosa di più per limitare i danni e tenersi nella mischia? Acosta non brilla nelle fasi iniziali della gara, recupera qualcosa ma è una partenza tranquilla, qualche giro senza patemi per poi impostare un buon ritmo. Attenzione intanto davanti ad uno scatenato Gonzalez, che mira chiaramente al colpaccio ed è presto incollato a Dixon, per poi passare al comando!

Quattro in fuga

L’alfiere di VR46 Master Camp cerca una mini-fuga, tallonato da Canet e dal poleman, ma dietro di loro il leader Moto2, passato al comando di un battagliero quintetto spinge per riagganciarli, anzi si lascia poi alle spalle il gruppo e riprende in primi tre. Sono quattro in lotta per podio e soprattutto vittoria nel GP Catalunya. Long Lap per Yeray Ruiz per un ‘taglio’ alla curva 2, male Arbolino che commette un errore e scende in 15^ posizione, ma poco dopo finisce addirittura fuori dai punti! Brutta gara per il primo rivale di Acosta in classifica generale… Incidente alla curva 7 per Senna Agius, subentrato all’infortunato Binder ma KO prematuramente, finale anzitempo in seguito anche per Bendsneyder. Aldeguer riceve poi una Long Lap, doppia per non averla scontata correttamente, mentre davanti la battaglia si infiamma. E sbaglia Acosta, finendo fuori dal podio! Perde terreno anche Gonzalez, il testa a testa finale sarà tra Dixon e Canet: l’alfiere Pons le prova tutte per quella prima vittoria Moto2, rischiando anche parecchio, ma il britannico non si batte ed è vittoria. Albert Arenas si sblocca, arriva il suo primo podio di categoria.

La classifica

Moto2 generale

Foto: motogp.com