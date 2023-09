Moto2 Catalunya: Jake Dixon si prende la pole, Acosta è 9°

Ci si aspettava forse il leader Moto2, nonché uno dei tanti padroni di casa della categoria. Pedro Acosta invece non è neanche nelle prime due file, la festa non è iberica in Catalunya. Jake Dixon piazza la zampata e conquista la prima casella in griglia, completano la prima fila il futuro pilota Fantic Aron Canet ed il vice-campione Moto2 Ai Ogura. Italiani lontani, né Vietti né Arbolino riescono ad essere protagonisti… La cronaca delle qualifiche Moto2 al Circuit de Barcelona-Catalunya.

Q1: niente da fare

Servono segnali importanti da Arbolino, reduce da Prove 3 decisamente disastrose ed a caccia quindi di un posto nelle prime quattro posizioni. Non aiutano i giochi di scia (con vari piloti infastiditi da alcune manovre), così come l’errore proprio nell’ultimo tentativo utile… Somkiat Chantra chiude al comando, lo seguono il rookie Sergio Garcia, Filip Salac e Barry Baltus, Bo Bendsneyder all’ultimo diventa il primo degli esclusi.

Q2: il leader Moto2 non brilla

C’è solo Celestino Vietti a rappresentare l’Italia in questa seconda e determinante sessione di qualifiche in Catalunya. È una lotta serrata, la prima casella ha spesso un nuovo proprietario, ma anche qui servirà la bandiera a scacchi per decretare l’autore della pole position. Anzi, un po’ prima: alcuni piloti sbagliano, Acosta si vede l’ultimo giro cancellato per limiti di pista. Jake Dixon può festeggiare, la prima casella è sua! Per cercare Vietti dobbiamo scendere fino alla P15, giornata disastrosa per i ragazzi italiani della Moto2.

Foto: Aspar Team