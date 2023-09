Aprilia aveva promesso l’attacco e ce l’ha fatta. Aleix Espargaro realizza una MotoGP Sprint da manuale, Francesco Bagnaia può solo inchinarsi al “capitano” di casa Aprilia, che dimostra di averne nettamente di più. È una vittoria per quasi due secondi dell’esperto pilota numero #41 davanti al pubblico di casa! Non solo: non manca il tributo a Roberto Colaninno, scomparso alla vigilia dello scorso GP. “È il giorno giusto per ringraziarlo, sarebbe fiero di noi” è il primo pensiero di Espargaro. Il campione MotoGP invece deve sudare contro l’agguerrito Maverick Vinales, che prova tutto per soffiare il secondo posto all’avversario, senza successo. C’è più di un pilota però che lamenta uno strano calo della gomma anteriore… La cronaca della gara sprint in Catalunya.

Le gomme

La pole position è andata a Francesco Bagnaia, che ha faticato però per mettersi alle spalle ben tre agguerrite Aprilia. Assolutamente da tenere d’occhio per la gara breve odierna, senza dimenticare le altre Rosse a seguire. Così come Brad Binder, solida certezza di casa KTM, e Marc Marquez, unico rappresentante Honda nelle zone alte della classifica (tempi e cronaca delle qualifiche). Avremo altre sorprese in questa MotoGP Sprint? Attenzione anche al cielo, le nuvole scure potrebbero non aiutare… Per quanto riguarda le gomme, le scelte sono solo due: la doppia media è di Bagnaia, Zarco, Alex Marquez, Bezzecchi e Marini, tutti gli altri invece optano per media-morbida.

MotoGP Sprint, i primi giri

Neanche il tempo di partire per il giro di riscaldamento, ecco un primo (possibile) colpo di scena: bandiera da pioggia, cade qualche goccia in pit lane ed in griglia! Nel box si preparano le altre moto, il meteo potrebbe stravolgere qualsiasi programma per questa mini-gara MotoGP. Piloti intanto tutti in griglia, si parte regolarmente: super scatto di Bagnaia su Martin, poi superato da Vinales ed Aleix Espargaro, partenza tutt’altro che perfetta di Oliveira che scende in 7^ posizione. Da evidenziare il via niente male di Marc Marquez, che deve lottare per provare a rimanere in zona punti. Sarebbe la prima volta dallo scorso round al Mugello! Ma abbiamo anche il grosso errore di Martin, che sbaglia totalmente la frenata e da 4° che era perde due posizioni con un passaggio in via di fuga.

Troppa Aprilia per Bagnaia

Finisce prematuramente la corsa di Pol Espargaro, lungo nella ghiaia della curva 5 prima di cadere. Occhio invece al fratello Aleix, che tiene nel mirino Bagnaia, ma non dimentichiamo che cercano di unirsi alla festa anche Vinales, Binder e Oliveira. Ducati incredibilmente sottotono in questa giornata, non più truppa compatta al comando ma solo il campione MotoGP protagonista in vetta. Solo fino a metà gara: a 6 giri dalla fine infatti Espargaro sferra l’attacco e passa al comando della corsa. Non solo, riesce anche a darsi alla fuga ed a conquistare una nettissima vittoria! Bagnaia non riesce a rispondere, anzi deve guardarsi da Vinales, mentre Binder e Oliveira hanno perso il passo. L’impresa di Marc Marquez invece non riesce, col passare dei giri perde terreno e finire fuori dalla top 9. Per il 2° posto sarà un duello serrato fino alla bandiera a scacchi, Vinales le prova tutte, ma al campione Ducati bastano appena 51 millesimi per impedire la doppietta Aprilia.

MotoGP Sprint, la classifica

La classifica generale

Foto: Aprilia Racing