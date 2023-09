È una tripletta tutta tricolore nella seconda corsa in Catalunya, ma soprattutto Mattia Casadei prende il comando della classifica MotoE. Arrivava con soli 4 punti di ritardo da Jordi Torres dopo Gara 1, l’inatteso incidente dello spagnolo però spiana la strada al pilota del team Pons, che prende 25 punti preziosi e spinge l’ex compagno di squadra in seconda posizione! Manca solo il round di Misano, potrebbe essere il momento decisivo della stagione… Andrea Mantovani cerca la doppia vittoria ma stavolta è 2°, Nicholas Spinelli completa il podio azzurro sulla pista catalana. La cronaca della seconda ed ultima gara del penultimo fine settimana del 2023.

MotoE Gara 2

Pole position di Jordi Torres su Mattia Casadei ed Andrea Mantovani (la cronaca). Proprio l’alfiere RNF però ha avuto la meglio nella prima corsa di giornata, beffando all’ultimo il pilota Pons (qui il resoconto). Si parte con l’ottimo scatto del trio della prima fila, con Casadei che passa al comando alla prima curva, mentre ci sono ancora problemi per Zannoni, che perde qualche posizione per un altro contatto. In breve tempo si crea la situazione ideale per il duello da titolo Torres vs Casadei, con Mantovani però intenzionato a fare ancora da terzo incomodo. Senza dimenticare che Garzo, Ferrari e vari altri non vogliono mollare. La mini-fuga viene presto scongiurata, c’è un bel gruppo che può puntare al podio! Giornata disastrosa per Rabat, doppio zero in questo round di casa…

Si inserisce anche Garzo nella zona podio, ma a due giri dalla fine l’incredibile colpo di scena: Jordi Torres è a terra alla curva 5 e non riesce più a ripartire! Uno stravolgimento inatteso per i ragazzi italiani, che ora devono sfruttare al massimo lo zero del leader MotoE. Casadei riprende il comando, Mantovani è sempre lì e ci vuole provare fino in fondo, ma stavolta non è possibile. Cambio in vetta alla classifica, ora il leader è italiano, con ben 21 punti di vantaggio su Torres e 22 su Ferrari! La matematica dice che sono ancora in 4 per il titolo con 50 punti in ballo, ma ora Casadei ha davvero una situazione più che favorevole verso il round casalingo di Misano, in programma giusto la prossima settimana.

La classifica

MotoE generale

Foto: motogp.com