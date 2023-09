MotoE Catalunya: Torres in pole su Casadei, Granado che volo

L’aveva promesso, Jordi Torres sa bene di dover sferrare l’attacco in casa per tenersi alle spalle gli italiani. Un primo guizzo arriva dalla pole position conquistata al Circuit de Barcelona-Catalunya, accanto a lui però c’è Mattia Casadei pronto a dire la sua in gara. Ottima qualifica anche per Andrea Mantovani, mai in prima fila in MotoE ed ora anche con questo tassello, non benissimo invece Matteo Ferrari solo 6°. Anche in questo fine settimana troviamo Oscar Gutierrez con il team Pramac in sostituzione di Luca Salvadori. Ecco com’è andato il venerdì di prove e qualifiche in Catalunya.

Si comincia dalla Q1, sessione che vede in pista anche Eric Granado, Kevin Zannoni, Randy Krummenacher e Kevin Manfredi, piloti saliti sul podio quest’anno. A referto un incidente per Hikari Okubo, alla fine sono proprio l’alfiere LCR ed il numero #21 di SIC58 ad assicurarsi il passaggio al turno successivo.

Si comincia, scatta la lotta per la pole position, ma finisce quasi subito per Eric Granado. Un violento highside alla curva 1, appena uscito dalla pit lane, provoca la bandiera gialla e rallenta l’assalto al miglior tempo.

Fortunatamente tutto bene per Granado, inizialmente intontito ma poi andatosene sulle sue gambe, anche se poi non mancherà una visita al Centro Medico. Riprende la lotta per la pole position, come aveva promesso ecco Jordi Torres all’attacco. Per 93 millesimi regola Mattia Casadei, festeggia già Andrea Mantovani che, per la prima volta, si piazza in prima fila.

Foto: Aspar Team