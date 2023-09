MotoGP Catalunya, Prove: Aprilia spaventa Ducati, Honda-Yamaha in coda

È una sfida tra costruttori italiani in questa prima giornata di MotoGP in Catalunya. Aprilia contro Ducati, ma svetta la casa veneta con entrambi i piloti del team factory. KTM fa capolino direttamente in Q2 con il solo Brad Binder, continua il periodo nero delle case giapponesi. I gesti di amarezza di Fabio Quartararo sono ben giustificati, il discorso vale per Yamaha tanto quanto per Honda: in coda in questa sessione ci sono proprio tutt’e sei i piloti dei costruttori del Sol Levante! Ecco chi è andato direttamente in Q2.

Piccole prove

Nella sessione del mattino non sono mancate alcune prove, quindi delle piccole novità intraviste sulle moto dei costruttori presenti in MotoGP. Salta all’occhio il doppio scarico sulla M1 di Fabio Quartararo, “stegosauro” ben presente in casa Yamaha così come in casa Honda, come si vede in foto (credits: Dorna Sports).

2 Immagini

1 di 2

2 di 2 ‘

Ducati ripropone le alette sulla forcella, testate in primis da Aprilia. Sono soluzioni però differenti per le due case tricolori, come si vede nelle immagini qui in basso.

2 Immagini

1 di 2

2 di 2 ‘

MotoGP, caccia alla Q2

Dopo le Prove 1 del mattino, arriviamo al momento determinante: 60 minuti di tempo soprattutto per cercare la top 10 e quindi l’accesso diretto alla seconda sessione di qualifiche. Non inizia benissimo per Takaaki Nakagami, che di colpo rallenta per un problema tecnico e quindi deve spingere la sua RC213V nella via di fuga. Non manca un grosso rischio per Maverick Vinales, un forte scossone incredibilmente senza conseguenze alla curva 13, arriva poi un incidente: scivola Raul Fernandez alla curva 12, ma lo spagnolo è presto in piedi ed in scooter, diretto al box. Proprio alla fine Luca Marini si ferma per un problema alla moto , portando ad una bandiera gialla che congela la classifica del turno.

La classifica

Foto: motogp.com