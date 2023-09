MotoGP, Ducati conferma: “Enea Bastianini con noi nel 2024”

Enea Bastianini non si muove dal Ducati Team. Nelle Prove 1 MotoGP è arrivata l’ufficialità dalla voce di Davide Tardozzi, tutto sistemato quindi nella squadra ufficiale di Borgo Panigale.

Bastianini-Ducati nel 2024

La stagione non sta andando davvero secondo le previsioni. Certamente un grosso peso ce l’ha il pesante infortunio di inizio stagione. Ma il suo posto in Ducati Team non è in dubbio per il campionato MotoGP 2024, la conferma vera e propria è arrivata da Davide Tardozzi a motogp.com nel corso della prima sessione di prove in Catalunya. “Ieri abbiamo confermato ufficialmente che Enea rimarrà con noi l’anno prossimo” ha dichiarato. “Gli serve tempo, ma si merita un altro anno con la moto ufficiale per quello che ha fatto in passato”. Non sono usciti comunicati in tal senso, ma non sembravano esserci particolari dubbi. Ducati è quasi a posto per quanto riguarda i suoi piloti: Morbidelli non sembra lontano da Pramac, più incerta invece la situazione in Gresini.

MotoGP Prove 1

Considerando la Superbike in pausa e l’importante infortunio di Alex Rins, appariva una mossa scontata. In questi giorni però è stata confermata la presenza di Iker Lecuona con i colori LCR Honda anche nella tappa MotoGP in Catalunya. C’è un ospite di lusso nel box ufficiale Ducati, nientemeno che un grande ex: Sete Gibernau, con la figlia in braccio, è spettatore in prima fila in occasione di una delle tappe in Spagna.

Foto: Social-Enea Bastianini