Moto2 Catalunya, Prove 1: Ogura-Acosta questione di millesimi

Il fine settimana catalano della Moto2 inizia con distacchi minimi per decidere la classifica. Su tutti spiccano Ai Ogura e Pedro Acosta, separati al comando da appena due millesimi! Non che i divari a seguire siano più ampi, visto che abbiamo ben 19 piloti racchiusi in meno di un secondo. Guardando i nostri portacolori, Tony Arbolino e l’esordiente Dennis Foggia sarebbero provvisoriamente in Q2, ma servirà la conferma nei due turni successivi. Ecco intanto com’è andata la prima sessione.

Sean Dylan Kelly fuori dalla Moto2

Inizialmente il pilota statunitense si era fermato per le conseguenze dell’ultima operazione al braccio. Nella giornata di ieri proprio lui ha invece confermato che non lo rivedremo più col suo team. “Sfortunatamente il mio tempo con American Racing Team si è concluso” ha scritto Sean Dylan Kelly sui suoi canali social. “Ovviamente è una grande delusione per me, ma non significa che sia la fine delle mie ambizioni nel Mondiale Moto2. Come sapete, era tornata la sindrome compartimentale a causa di una crescita anormale del tessuto cicatriziale e mi sono operato durante l’estate. Dopo il tempo di recupero ero al 100% per tornare dopo Silverstone, ma qui la squadra ed io abbiamo avuto opinioni differenti. Non è un momento facile, ma vedrò di informarvi sui miei programmi per il 2024 quanto prima. Nel frattempo mi terrò pronto per qualsiasi occasione da qui alla fine dell’anno. Ringrazio la squadra per quello che ha fatto per me in questi anni ed auguro il meglio per il resto della stagione.”

I sostituti

Avvicendamenti in corsa anche per questo GP. In Forward Team, a causa dell’infortunio di Alex Escrig, accanto ad Alberto Surra c’è Yeray Ruiz, già schierato come sostituto nello scorso round ad Assen. Problemi anche in Intact GP, visto che Darryn Binder si è fratturato una vertebra nell’incidente dello scorso GP Austria. Al suo posto c’è il leader dell’Europeo Moto2 Senna Agius, rimessosi dall’infortunio alla mano dello scorso round JuniorGP e già schierato quest’anno al posto del rookie sudafricano. Considerando poi quanto detto in precedenza su Kelly, in American Racing Team quindi rimane Marcos Ramirez, di ieri poi l’annuncio del ritorno di Joe Roberts nel 2024. Ricordiamo infine che Mattia Rato ha una seconda occasione mondiale in questo GP, schierato da Mandalika SAG Team al posto dell’infortunato Taiga Hada.

Moto2 Prove 1

Neanche il tempo di cominciare che c’è subito un problema. Yeray Ruiz è subito fermo, neanche 200 metri dall’uscita dalla pit lane e lo vediamo costretto a spingere la sua moto già in panne. In seguito non manca anche un incidente per Fermin Aldeguer, scivolato alla curva 5 senza conseguenze poco dopo essere passato al comando. L’alfiere Speed Up però non ci rimane a lungo, altri piloti hanno la stessa idea, su tutti il leader Moto2 Pedro Acosta ed Ai Ogura. Alla fine è il vice-campione Moto2 in carica a piazzare la zampata, l’asso spagnolo di KTM Ajo è battuto davvero di un soffio. Per quanto riguarda i ragazzi italiani, si fa vedere solo Arbolino ma ai margini della top 10, è provvisoriamente in top 14 anche il rookie Foggia, mentre Vietti, fresco di prima vittoria stagionale, rimane più indietro in questa prima sessione in Catalunya.

La classifica

Foto: motogp.com