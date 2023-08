Ce n’è voluto di tempo per ricominciare a ruggire. Celestino Vietti si è preso una vittoria di forza in Austria, rovinando la festa ad un certo Pedro Acosta che sembrava senza rivali a casa di KTM. Ma soprattutto ha regalato la prima vittoria mondiale a Fantic ed interrotto un digiuno personale di oltre un anno. Era quello che gli serviva dopo aver vissuto un periodo fatto di tanti bassi, soprattutto una seconda metà di 2022 troppo incidentata per non minare le sicurezze del pilota piemontese. Quest’anno è ripartito per ritrovare la sua versione migliore e con pazienza ha cercato di rimettere insieme i tasselli per tornare in alto. Finalmente s’è sbloccato in gara, ora dovrà confermarsi ma per il momento si gode il primo ‘sospiro di sollievo’ della stagione Moto2 2023.

Vietti, la ricostruzione

Dobbiamo tornare all’inizio del 2022 per sottolineare quanto sia importante questo successo. Una partenza incredibile l’anno scorso, con la ferma intenzione di porsi come l’uomo da battere per il titolo Moto2. A metà stagione però qualcosa s’è spezzato e Celestino Vietti ha cominciato a commettere qualche errore. Pochi all’inizio, ma col passare dei Gran Premi le cadute sono aumentate in maniera inspiegabile. Nelle ultime 8 gare in particolare contiamo due top 10, gli altri sono tutti zeri per incidenti. Addio ad ogni speranza di giocarsela fino alla fine contro Fernandez ed Ogura, ma addio anche al podio mondiale. Quest’anno è ripartito in sella alla KALEX del neo arrivato team Fantic (che ha assorbito VR46) con un chiaro obiettivo: dimenticare la stagione 2022, lavorare per ritrovare le sue sicurezze e quindi ricostruirsi passo dopo passo in campionato. I segnali si sono visti, come la pole ad Austin, più un solo errore in una stagione in cui altrimenti è sempre andato a punti. Il miglior risultato finora era il 4° posto in Francia.

“Ripartiamo da qui”

I segnali si sono visti ancora fin dai primi turni in Austria. Inizia da una P8 nelle Prove 1, è 5° nelle Prove 2, ancora 5° nelle Prove 3 ed in combinata, in Q2 poi torna in prima fila. Un continuo crescendo culminato in una gara da manuale. “Una delle mie vittorie più belle dopo un periodo molto difficile” è il primo commento di un sollevato Celestino Vietti a motogp.com alla fine del GP. “Io e la squadra sapevamo di poter fare bene, ma non sono più arrivati buoni risultati dal GP in Catalunya.” Dobbiamo tornare infatti all’appuntamento di Barcellona della stagione 2022, l’ultimo acuto dell’allora pilota VR46. Nonché leader iridato della Moto2, prima della citata sequenza di gare da dimenticare. “Questo è un grande risultato per la squadra e per me, ora ripartiamo da qui.” Celestino Vietti è tornato? “Spero proprio di sì!” ha concluso col sorriso.

Foto: Valter Magatti