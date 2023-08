Festa titolo MotoAmerica solo rimandata per Xavi Forés e Ducati

Un’attesa, a giudicare dal colossale vantaggio in campionato, che si protrarrà soltanto per ulteriori due settimane. Nel terz’ultimo appuntamento stagionale svoltosi al Pittsburgh International Race Complex sono mancati pochi punti a Xavi Forés per chiudere, con largo anticipo, i giochi del MotoAmerica Supersport 2023. Con due secondi posti in altrettante gare in programma, il motociclista spagnolo in forze al team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC è davvero ad un passo dalla conquista del titolo, tutto questo alla sua stagione d’esordio nella serie d’oltreoceano.

FORES AVVICINA IL TITOLO MOTOAMERICA

Al PittRace di Wampum Xavi Forés le ha davvero provate tutte per anticipare la festa. In Gara 1 è stato battuto per soli 180 millesimi da Stefano Mesa (Tytlers Cycle Racing Kawasaki), mentre nella seconda corsa ha dato tutto per fronteggiare un Tyler Scott (Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki) in stato di grazia. Dopo essersi assicurato l’holeshot alla prima curva, il valenciano ha ingaggiato un avvincente duello con lo stesso Scott, con i due in grado di regalare una sequenza di 5 sorpassi e controsorpassi tra il quarto ed il quinto giro della contesa. A spuntarla alla fine è stato il giovane Ty Scott, al secondo hurrà nel MotoAmerica Supersport con una Suzuki GSX-R 750 decisamente rigenerata nell’ultimo periodo.

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Con i due secondi posti ottenuti in sella ad una Panigale V2 per l’occasione vestita con il Giallo Ducati, Forés resta saldamente al comando della classifica. Tra due settimane ad Austin potrà chiudere i giochi con un modesto piazzamento in Gara 1, forte di ben 86 punti di vantaggio (e più soltanto 100 ancora da assegnare) sullo stesso Ty Scott, 99 su Stefano Mesa. Già fuori dalla potenziale corsa al titolo il recordman dell’AMA/MotoAmerica Josh Hayes, quinto in Gara 2, pagando di conseguenza 103 lunghezze di svantaggio dal miglior pilota indipendente del Mondiale Superbike 2018.

AUSTIN PROSSIMA META DEL MOTOAMERICA

Xavi Forés potrà pertanto giocarsi il secondo match point per la conquista del titolo dall’8 al 10 settembre prossimi al Circuit of the Americas di Austin, penultimo appuntamento stagionale. Come sempre la diretta streaming dell’evento sarà garantita dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.