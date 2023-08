Xavi Forés e Ducati in giallo al Pitt Race nel MotoAmerica

Xavi Forés con il team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC si è presentato al Pittsburgh International Race Complex, teatro del terz’ultimo appuntamento stagionale del MotoAmerica Supersport 2023, con il primo, potenziale match-point per la conquista del titolo, ma non solo. A sorpresa, nel weekend al PittRace la squadra di riferimento di Borgo Panigale d’oltreoceano ha deciso di sfoggiare il classico Giallo Ducati, riproposto quest’anno a Misano nel Mondiale Superbike e, prossimamente, anche in MotoGP.

GIALLO DUCATI NEL MOTOAMERICA

In un fine settimana di Wampum che potrebbe risultare decisivo per l’assegnazione del titolo, il team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC ha deciso di onorare l’impegno con questa speciale livrea. Già rivista a Misano nel Mondiale Superbike con il team Aruba Ducati vestendo le Panigale V4 R di Bautista e Rinaldi, adesso ritorna protagonista oltreoceano e, non da meno, nella classe Supersport per un vero e proprio tuffo nel passato. Proprio con il Giallo Ducati, Paolo Casoli e la 748 vinsero e non poco sul finire degli anni ’90 agli albori dell’attuale Mondiale Supersport…

SECONDO POSTO IN GARA 1

Discorso cromatico a parte, sotto l’aspetto prettamente sportivo per Xavi Forés non è arrivata la nona vittoria stagionale, ma in compenso ha ulteriormente guadagnato punti in classifica. In Gara 1 ha infatti concluso al secondo posto portandosi ora a +91 su Tyler Scott (classificatosi 3°) con, a seguire, a 94 punti Josh Hayes (soltanto 6°) ed a 95 lunghezze Stefano Mesa, vincitore della corsa del sabato con la Kawasaki ZX-6R del Tylers Cycle Racing. Il Ducatista, in virtù di un bottino di 8 vittorie ed un secondo posto in 11 gare finora disputate, per laurearsi Campione con due round (Austin e Millville) d’anticipo dovrà lasciare il PittRace con un vantaggio di 100 punti in classifica.

PIROTECNICA GARA 1 DEL MOTOAMERICA

Non sarà certamente facile per il valenciano, considerando che in Pennsylvania la concorrenza non manca. Lo si è potuto evincere in una Gara 1 inframezzata da una bandiera rossa esposta all’ottavo dei 16 giri previsti per una caduta risoltasi senza conseguenze, in quel momento con Forés al comando. Al restart e con più sole 5 tornate del PittRace da affrontare, Xavi ha conservato la testa della corsa fino al penultimo giro e ad un deciso attacco di Stefano Mesa, al primo hurrà stagionale regolando di 180 millesimi la Ducati #12 sul traguardo.

VERSO GARA 2

Alle 14:10 locali (le 20:10 italiane) andrà in scena Gara 2 con la diretta streaming dell’evento come sempre garantita dal servizio live streaming (in abbonamento) MotoAmerica Live+.