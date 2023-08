MXGP, Jeffrey Herlings stagione finita? L’ipotesi di Tony Cairoli

“È decisamente un anno no.” Le parole di Tony Cairoli ben definiscono il 2023 che sta vivendo Jeffrey Herlings. È diventato il più vincente di sempre a livello di GP, un record di 103 vittorie, ma le difficoltà sul lato fisico continuano ad accompagnarlo. L’ultimo guaio risale a sabato mattina, quella che sembrava un’innocua caduta nelle prove libere del GP dei Paesi Bassi, quindi proprio il round di casa, ha portato invece alla frattura di una clavicola. Ora KTM si interroga sulla necessità o meno di farlo rientrare in questa stagione, considerando che mancano ormai solo tre round alla fine.

Herlings senza pace

Arrivava da una stagione nulla, senza possibilità quindi di difendere il quinto titolo Motocross appena conquistato, il secondo in MXGP. Per l’occasione Herlings aveva addirittura scelto l’1 sulla sua KTM, curioso di provare almeno una volta la sensazione di correre con quel numero. Non ha avuto questo privilegio per l’infortunio pre-campionato, con conseguente addio all’intero 2022. È poi rientrato, si è ripreso ed è tornato a vincere, siglando quel record strappato a Stefan Everts, fermatosi a quota 101 ed a lungo recordman incontrastato. Ma tornano i guai: la frattura della vertebra C5, che lo costringe definitivamente a salutare la lotta mondiale. Riparte, ricomincia a crescere, ma ecco una tegola amara proprio nel GP di casa: una caduta a bassa velocità ed ecco la frattura della clavicola destra. Herlings deve di nuovo fare i conti con l’ennesimo problema fisico.

Cairoli: “Che sfortuna per Jeffrey”

KTM sta vivendo un anno d’oro nella categoria MX2, con Andrea Adamo leader e Liam Everts in seconda posizione. In MXGP invece è un altro anno molto difficile per i guai dell’asso di Geldrop, di nuovo fuori causa per infortunio chissà per quanto. Anzi Tony Cairoli, team manager di KTM Factory, ha ipotizzato anche un’altra possibilità per questa stagione MXGP 2023 ormai agli sgoccioli. “Che sfortuna per Jeffrey: non sembrava una caduta pesante, e invece si è rotto la clavicola” ha ammesso con rammarico il nove volte iridato. “Per lui è decisamente un anno no. Ora vedremo se è il caso di tornare in pista in questa stagione.” Jeffrey Herlings quindi potrebbe già aver concluso il campionato, un modo per permettergli un pieno recupero in vista del 2024. Vedremo come si muoverà KTM dopo quest’ultima difficoltà.

Foto: KTM Images/Ray Archer