MotoGP, Valentino Rossi al settimo cielo: “Vogliamo battere Pecco”

Non è usuale vedere Valentino Rossi nel paddock della MotoGP dopo il suo ritiro. In Austria c’era anche a lui per assistere all’ennesima vittoria di Francesco Bagnaia, al podio di Marco Bezzecchi, al 4° posto di suo fratello Luca Marini, al primo successo di Fantic e Celestino Vietti insieme. Sulle tribune sventolano ancora le bandiere gialle con il numero 46, ma oggi i veri protagonisti sono i suoi allievi della Academy.

Una domenica bestiale per VR46

Quello austriaco è stato un buon weekend per il gruppo di Tavullia, in particolare per il campione in carica Francesco Bagnaia, che non ha lasciato nemmeno le briciole al Red Bull Ring dopo aver conquistato la pole position, vittoria nella Sprint Race e una nuova vittoria, la sua quinta stagionale, domenica, portando il suo vantaggio complessivo a 62 punti sul collega di marca Jorge Martin. Valentino Rossi ha assistito alla caduta di Luca nella giornata di sabato, mentre era in lotta per il podio, e di Marco al via.

Domenica, fortunatamente, il vento è cambiato per il Mooney VR46 Racing Team. ‘Bez’ è salito sul podio dopo aver siglato un combattuto terzo posto in cui ha fatto i conti con un tosto Alex Marquez, pilota che non ha reso le cose facili neanche a Marini. “Oggi è stata una buona giornata dopo la delusione di sabato,” ha riconosciuto Valentino Rossi dalla pitlane del Red Bull Ring. “Sia Marini che Bezzecchi avrebbero potuto fare una bella gara ieri (sabato, ndr) e finire nei primi tre, ma sono stati toccati ed era importante rifarsi“.

Gli obiettivi del gruppo di Tavullia

La sua squadra è al secondo posto nel Mondiale a squadre, preceduto da Pramac, dove nel 2024 finirà un altro allievo: Franco Morbidelli. “Siamo arrivati ​​terzo e quarto in una gara fantastica. Luca e Marco sono stati spaventosi, abbiamo raccolto molti punti e siamo saliti sul podio. E’ la prima volta che lo raggiungiamo qui“. Una domenica resa ancora più indimenticabile dal trionfo di Vietti in Moto2… “Celestino ha vinto ancora dopo un anno difficile, Morbidelli è stato forte e Pecco l’ha fatto alla perfezione, non ha fallito in nessuna curva“.

A questo punto gli obiettivi della formazione VR46 sono molto chiari. La riconferma a campione MotoGP di Francesco Bagnaia, il secondo posto in classifica con Marco Bezzecchi, il primo nella classifica per team. Una sfida non facile contro il team Pramac Racing di Paolo Campinoti. Infine ci sono le vicende di mercato e non è più un mistero che anche Franco Morbidelli avrà una Ducati (ufficiale!) dal prossimo anno. Ci sarà da divertirsi, anche se tutto è già perfetto o quasi per Valentino Rossi e i suoi ragazzi. “Peccone è in forma, è velocissimo e ha esperienza. A noi basterebbe già batterlo qualche volta – ha commentato il nove volte iridato -. Però vogliamo stare davanti a Martin, anche il secondo posto sarebbe importante“.

Foto: Mooney VR46 Racing Team