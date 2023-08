Tris di Jake Gagne: Campione MotoAmerica Superbike 2023

Alla vigilia del terz’ultimo appuntamento stagionale del MotoAmerica Superbike 2023, svoltosi nel fine settimana del 18-20 agosto al Pittsburgh International Race Complex, c’erano ben poche chance di vedere Jake Gagne chiudere i giochi-campionato con largo anticipo. Ciononostante in Pennsylvania è successo di tutto ed il contrario di tutto, servendo su di un piatto d’argento al portacolori Attack Yamaha le combinazioni di fattori e risultati congeniali per anticipare la festa. Da una parte una sua perentoria tripletta nelle tre gare in programma, dall’altra l’incredibile uscita di scena di uno sfortunatissimo Cameron Beaubier. Così Gagne ha conservato il #1 sul cupolino della propria Yamaha R1, potendo correre senza pressione alcuna nei conclusivi due round tra Austin e Millville.

TRIS NEL MOTOAMERICA SUPERBIKE DI GAGNE

Tripletta nel weekend, tripletta di titoli. Lo si voglia o meno, in termini di risultati conseguiti Jake Gagne è sempre più nella storia del motociclismo americano, ancor più dopo un fine settimana al PittRace dove tutto gli è certamente girato a favore, ma dal canto suo non ha lasciato scampo agli avversari. Tre vittorie in tre gare portando a 9 il numero di successi stagionali in 16 gare disputate, 38 in carriera nel MotoAmerica Superbike. Numeri da grandissimo del motociclismo americano, il quale ha riscattato quest’anno un 2022 falcidiato da diversi errori non da lui.

AVVERSARI BATTUTI

Nella passata stagione Jake Gagne ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per battere il nostro Danilo Petrucci. In questo 2023 ha massimizzato ogni occasione presentatasi lungo il cammino, con gli avversari in tripla cifra di svantaggio con ancora due round (Austin e Millville) da disputarsi. Josh Herrin, Campione MotoAmerica Supersport in carica e #1 dell’AMA Superbike 2013, con i due terzi posti di domenica insegue a 101 lunghezze di svantaggio e più soltanto 100 punti da assegnare.

CAMERON BEAUBIER KO

Fuori dai giochi già al termine di Gara 2 altresì Cameron Beaubier, l’unico per potenziale in grado di mettere i bastoni fra le ruote al suo ex-compagno di squadra. Il 5 volte Campione è stato costretto alla resa dopo aver incolpevolmente centrato in uscita dalla chicane Ashton Yates, rimasto piantato con la sua BMW S 1000 RR. Il risultato per ‘Cam’ è una lacerazione al volto (sanguinante…) con forfait inevitabile per Gara 3.

IL MOTOAMERICA VERSO AUSTIN

Con Jake Gagne Campione 2021, 2022 e 2023 della serie, per il penultimo appuntamento stagionale il MotoAmerica farà tappa al Circuit of the Americas di Austin nel fine settimana dell’8-10 settembre prossimi. Come sempre la diretta streaming dell’evento sarà garantita dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.