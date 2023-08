MotoGP, Francesco Bagnaia: Tardozzi svela l’asso nella manica

Francesco Bagnaia e Ducati centrano la quinta vittoria stagionale e vedono la strada spianata verso il secondo titolo MotoGP consecutivo. A Borgo Panigale s’intravede aria di festa iridata, con il campione piemontese che può vantare 62 punti di vantaggio in classifica su Jorge Martin. Il team manager Davide Tardozzi ricorda il periodo d’oro di Casey Stoner, la stessa mentalità vincente, il predominio assoluto in campionato. “Stoner e Bagnaia sono due piloti diversi, ma hanno la stessa attitudine mentale“.

Il confronto con Stoner

Il leader del Mondiale ha forse un’arma in più rispetto alla leggenda australiana. Con i suoi 26 anni di età ha ancora tempo per sfruttare il potenziale di crescita, scrivere un lungo capitolo di storia con la Ducati. Ha già fatto un salto vincente vincendo il titolo MotoGP 2022, un altro step è avvenuto dopo le due cadute in Argentina e Texas. “Pecco ha la mentalità vincente che aveva Stoner. Molti hanno detto che si è accontentato del secondo posto a Silverstone, ma va bene così. Lì ha dato il massimo, succede che l’Aprilia era più veloce e aveva più trazione. Ha dato tutto anche lì“.

La grande qualità di Bagnaia

Davide Tardozzi prevede un futuro a dir poco brillante per Francesco Bagnaia che, più degli altri colleghi di marca, sa sfruttare in pieno il potenziale di una moto finora senza rivali. Nel breve termine c’è da centrare il secondo Mondiale su cui c’è già un’ipoteca. “Pecco diventerà uno dei grandi… Il campionato non è ancora vinto, perché 62 punti non sono niente con tutto quello che ci aspetta e 37 punti in palio ogni fine settimana. La cosa migliore è che ha capito come lavorare per vincere. Venerdì si concentra solo sulla moto, non sui giri veloci – spiega in un’intervista ad ‘AS’ -. La sua migliore virtù è che sa descrivere i problemi agli ingegneri molto, molto bene. Con lui capiscono perfettamente qual è il problema“.

Foto: Ducati Corse