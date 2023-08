Una nuova occasione nel Mondiale Moto3. David Almansa infatti sarà al via nel Gran Premio di Catalunya, in programma nel weekend 1-3 settembre, pronto per una nuova wild card con il Finetwork MIR Racing Team, squadra con cui sta disputando anche quest’anno il JuniorGP. Non un debutto assoluto per il giovane spagnolo, ma una nuova opportunità per crescere e per farsi vedere. E chissà, magari per tentare di nuovo il colpaccio solo sfiorato in Argentina…

Almansa, giovane promessa

Abbiamo visto il pilota iberico nel Mondiale per la prima volta nell’appuntamento dell’anno scorso a Valencia. Un debutto sia per il 17enne di Argamasilla de Calatrava che per la squadra, che dal 2022 conta sull’importante lavoro e sulla grande esperienza del ben noto Ramon Forcada. Oltre che sul pilota Moto2 Alonso Lopez nelle vesti di coach dei ragazzi ETC e JuniorGP della squadra spagnola. Ritroviamo Almansa quest’anno in Argentina, sostituto dell’infortunato Kelso in sella alla CFMoto (KTM) del team PruestelGP. È in questa occasione che sorprende tutti, giocandosela per il podio fino ad uno sfortunato incidente che pone fine alle sue grandi ambizioni (il commento). Lo ritroviamo poi a Jerez per la prima vera wild card del 2023 con MIR Racing Team, ora ecco un’altra opportunità per la prossima trasferta mondiale a Barcellona.

Una nuova wild card

Per Almansa quindi è la terza occasione mondiale in questa stagione, contando appunto anche la sostituzione. “Sono molto motivato e preparato, sarà la seconda wild card stagionale con il mio team dopo tutto quello che abbiamo imparato nella prima parte di stagione” ha dichiarato David Almansa. “Stiamo lavorando molto duramente per arrivare al 100% nel prossimo GP in Catalunya. Sono davvero grato alla squadra per l’appoggio e la fiducia riposta in me in ogni passo della mia carriera sportiva.”

Foto: Social-David Almansa